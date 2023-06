Jako kapitánka dovedla v letošní sezoně královopolské volejbalistky k doublu, pověsila si na krk zlatou medaili po vítězství v domácím poháru i extralize. A v nejlepším Daniela Digrinová odchází za další výzvou, od nové sezony bude oblékat dres belgického celku Tchalou Volley. „Jakmile si vzpomenu na uplynulé sezony, hráčky, trenéry, fanoušky a všechny patřící do královopolské rodiny, tak pláču. Zároveň se mi ale otevírají dveře jinam,“ popisuje Digrinová.

Královopolská kapitánka Daniela Digrinová odchází z Brna do Belgie. | Foto: Deník/VLP Externista

První zkušenosti sbírala jihlavská rodačka už v mládežnických výběrech Králova Pole, před pěti lety se posunula do A týmu. Nyní čeká na Digrinovou první zahraniční angažmá. „Moc se těším, budu hrát v klubu Tchalou Volley s mladým a ambiciózním týmem. Družstva v přední polovině tabulky belgické ligy jsou velmi kvalitní, takže určitě nasbírám spoustu cenných zkušeností,“ těší se hráčka nastupující na pozici libera.

Dvaadvacetiletá volejbalistka opouští KP po nesmírně úspěšném období. Brněnský celek dvakrát za sebou ovládl český pohár, letos přidal i trofej pro extraligové mistryně a potvrdil vysoké předsezonní ambice. „Asi to pořád není dost času na to, abych si uvědomila, co jsme dokázaly. Když se zpětně dívám na fotky, tak jsem na všechny hrozně pyšná. Byla to dlouhá a náročná sezona, titul byl ale tou nejlepší odměnou,“ podotýká Digrinová.

V uplynulých měsících celek z Králova Pole jel na vítězné vlně, navíc hráčky vytvořily skvělou a jednotnou partu, i proto se kapitánce nebude odcházet jednoduše. „Loňský A tým si neskutečně sedl, od začátku sezony jsme trávily s holkama spoustu času i mimo volejbal. Pro letošní ročník jsme zůstaly spolu a zapadly mezi nás i cizinky, zkrátka jsme měly v kádru neskutečnou chemii,“ oceňuje.

Nesmírně napínavou finálovou sérií proti Šelmám se tak Digrinová rozloučila s extraligou. Aktuálně se připravuje s reprezentací, následně už zamíří do svého nového klubu. „Momentálně hrajeme základní skupinu Zlaté evropské ligy, máme za sebou dva zápasy a čeká nás cesta do Rumunska a na Slovensko. Pokud postoupíme, zahrajeme si semifinále a případné finále. V srpnu se pak koná mistrovství Evropy,“ dodává.