Brněnský závodník David Bečvář si o víkendu připsal další výhru v mezinárodním šampionátu automobilů Histo Cup. Zvítězil v sobotní bitvě na Slovakiaringu u Dunajské Stredy, když startoval z pole position. První místo na roštu si vybojoval i pro nedělní závod, ve kterém ale ve druhém kole odstoupil, když už zase vedl startovní pole. Jeho Jaguar XJS ztichl po průjezdu první zatáčkou.

David Bečvář zápolil o víkendu při podniku Histo Cupu na Slovakiaringu. | Foto: Martin Straka

„Na konci roviny se od motoru ozvala taková zvláštní tichá rána, zvuk, co jsem neznal,“ vypráví Bečvář. „Nechtěl jsme riskovat a s autem jsem okamžitě zaparkoval na trávě podél dráhy. Později jsme s mechaniky zjistili, že jsem dobře udělal. Svíčka jednoho z dvanácti válců totiž vystřelila z motoru a to by v případě další jízdy mohlo znamenat požár.“ Histo Cup pokračuje o posledním květnovém víkendu na Salzburgringu.