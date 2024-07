Na dráze Pannoniaring nedal šanci nikomu z početného startovního pole. „Z vítězství mám radost, ale ještě víc jsem šťastný z auta. Právě v Maďarsku jej náš šéfmechanik Roman Pešek dostal do kondice, o které jsme od začátku snili,“ vypráví závodní řidič týmu Metalimex DBRC.

Radost mu udělalo zrychlení auta. „Věděl jsem, že náš nový vůz Ford Sierra RS 500 Cosworth má na to, aby byl o pět, šest vteřin rychlejší na jedno kolo než náš předchozí stroj Jaguar XJS. A právě na Pannoniaringu se to povedlo. Do dalších závodů sezony se tak cítím nesmírně silný,“ těšilo závodníka.

Letošek je pro Bečváře první sezonou, kdy nezávodí jen v Histo Cupu, jehož je dvojnásobným celkovým šampionem. Teď se chystá na jeden z největších světových víkendů historických závodů Oldtimer Grand Prix na německém Nürburgringu.

V kalendáři je 10. až 11. srpna a ve společnosti formule 1 a dalších elitních automobilů různých kategorií by měl nastoupit v seriálu Tourenwagen Golden Ära.

