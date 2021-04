Brněnský automobilový závodník David Bečvář o víkendu ukončil dlouhou zimní přestávku testovací jízdou na odstavných plochách Letiště Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy. Se svým Jaguarem XJS, replikou automobilu Toma Walkinshawa z roku 1984, usilovně kroužil po chladném a vlhkém betonu po tři sobotní hodiny.

David Bečvář završil přípravu na novou sezonu Histo Cupu na odstavných plochách Letiště Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy. | Foto: Martin Straka

Letos je to desátý rok, co Bečvář závodí v mezinárodní sérii Histo Cup. „Do prvního letošního závodu na rakouském Red Bull Ringu jsme nemohli nastoupit, tak se s týmem těšíme na druhý podnik, který se na přelomu dubna a května pojede na Slovakiaringu jako náhrada za zrušené Brno,“ vypráví závodník, který zkraje května oslaví padesáté narozeniny. „No jo, máme tady dvě výročí, tak si chceme letošní sezonu pěkně užít. V Mošnově nebyl jediný problém, takže náš Kocour z Coventry vyrazí do slovenských závodů v plné síle.“