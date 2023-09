Nevídaná série poruch zastavila jízdu Davida Bečváře na rakouském Salzburgringu. Brněnský závodník přijel do Rakouska jako letošní absolutní mistr šampionátu Histo Cup a chtěl si předposlední víkend sezony hlavně užít.

David Bečvář ovládl šampionát Histo Cup. | Foto: Martin Straka

Technika ale byla proti. Ložisko levého zadního kola, palivová pumpa, převodovka a nakonec turbodmychadlo, to všechno takzvaně odešlo na Bečvářově Fordu Sierra RS 500 Cosworth týmu Metalimex DBRC. „Je to až k smíchu, co se nám přihodilo během pouhých dvou dní, ale to je zkrátka život. Se sierrou jedeme první sezonu, takže se pořád učíme vše ladit a vychytávat,“ říká Bečvář.

„Přesto se nám podařilo získat titul šampiona, po roce 2015 je to podruhé, takže navzdory smolnému rakouskému víkendu jsme v týmu šťastní a těšíme se na finále roku v Mostě,“ dodává. Histo Cup na severu Čech vyvrcholí 7. a 8. října a podobně jako na jaře v Brně by na startu měli být Bečvářové dva. Otec David s fordem a syn Adam s Jaguarem XJS.

MARTIN STRAKA