Po konci základní části čeká týmy od druhého do pátého místa ještě šest vzájemných zápasů, které určí definitivní pořadí pro vyřazovací boje. Nadstavbu zahájí třetí tým tabulky KP a čtvrté Žabiny středečním vzájemným soubojem v hale ve Vodově ulici začínajícím v půl šesté večer. „Díváme se na tuto novinku ze dvou pohledů. Pro nás je výhodné, že po tom, co nám ušel začátek soutěže, máme možnost nápravy. Na druhou stranu jde o další zápasy navíc. Hrajeme ještě ve dvou evropských soutěžích a zvýšení počtu utkání nám úplně nevyhovuje,“ zamyslel se trenér Žabin Viktor Pruša.

Jeho svěřenky do konce ročníku absolvují ještě Final Four Středoevropské ligy CEWL a Evropské ligy EWBL. Jenomže právě díky nadstavbě mohou Žabiny pomýšlet na obhajobu loňského finále v domácí nejvyšší soutěži. Nezachytily totiž začátek sezony a pokud by play-off začínalo stejně jako v minulých letech hned po základní části, šly by do něj až ze čtvrté pozice.

V takovém případě číhalo na Žabiny v semifinále USK Praha a jisté vyřazení před branami finále. Právě strašák v podobě potenciálního střetu s dominujícím USK v semifinále zajišťuje nadstavbě patřičný náboj. „Pro všechny týmy půjde částečně o play-off, protože se každý hodlá vyhnout čtvrtému nebo pátému místu, která znamenají po vyhrané čtvrtfinálové sérii semifinále s USK. Musíme vyhrát, co půjde,“ ozřejmil Pruša, jehož svěřenky ztrácí na třetí Královo Pole dvě výhry a na druhý Hradec Králové tři. Vedoucí USK má zajištěný postup rovnou do čtvrtfinále a nadstavba se ho netýká.

Basketbalistky Králova Pole střeží svou třetí příčku. „Nadstavba nás vytíží, ale bereme duely v ní jako každé jiné. Vnímám to tak, že týmy ještě mají šanci něco udělat se svým postavením v tabulce a má to tak být,“ uvedla rozehrávačka KP Gabriela Andělová.

Šest zápasů nadstavby stihnou basketbalistky odehrát v osmnácti dnech. Každý týden nastoupí ke dvěma kláním, k jednomu ve středu a ke druhému v sobotu. „Na podzim jsme sice v podobném režimu hrály při účasti v EuroCupu, ale od té doby už uplynulo dost času. Bude to pro nás náročné zejména proto, že hrajeme v užší rotaci. Musíme se na to patřičně fyzicky připravit,“ poznamenala Andělová.

Žabiny plánují víc vytížit hráčky širší sestavy. „Máme výhodu, že v zápasech sázíme na širší rotaci a hrajeme ve větším počtu hráček,“ přemítal Pruša.

Systém se podle něj upravoval z důvodu velkých výkonnostních rozdílů v současné nejvyšší soutěži. „Liga se před tímto ročníkem zúžila na deset týmů a je dost kvalitativně rozvrstvená. Vedoucí USK se nachází o parník jinde a pak týmy od pátého místa níž jsou zase slabší. Cíl je patrně víc vyrovnaných zápasů soupeřů podobných kvalit,“ řekl kouč Žabin.

Díky novému systému se zítra uskuteční už čtvrté brněnské derby sezony mezi Žabinami a Královým Polem, třetí za poslední měsíc. Páté přijde na řadu příští sobotu 7. března v hale Rosnička. „Tím, že proti sobě nastupujeme tak často, jsou zápasy vyhrocenější, než kdybychom hrály jednou za dva měsíce. Ale nevnímám nějakou extra rivalitu. Asi je to tím, že nepocházím z Brna,“ zmínila Andělová.

Před vstupem do nadstavby má podle ní KP výhodu v aktuálním zdravotním stavu týmu. „Je dobře, že kromě Lídy Dudáčkové není žádná z hráček vážněji zraněná,“ podotkla jedna z hlavních tváří KP.

Nadstavba o 2.-5. místo

Středa 26. února: 17.30: KP Brno – Žabiny Brno

Sobota 29. února:

16.00: Hr. Králové – KP Brno

19.00: Slavia Praha – Žabiny

Středa 4. března:

18.00: KP Brno – Slavia

18.00: Žabiny – Hr. Králové

Sobota 7. března:

17.00: Žabiny – KP Brno

Středa 11. března:

18.00: KP Brno – Hr. Králové

18.00: Žabiny – Slavia

Sobota 14. března:

16.00: Hr. Králové – Žabiny

18.00: Slavia – KP Brno



Tabulka:

1. USK Praha.............18 výher

-------------------------------------------

2. Hradec Králové…15 výher

3. KP Brno.................14 výher

4. Žabiny Brno..........12 výher

5. Slavia Praha..........9 výher