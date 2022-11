Roli favorita hostujícího týmu tentokrát zrušil také stav jeho kádru. V Brně chybělo sedm hráčů obvyklé sestavy a pro nemoc neusedl na lavičku ani hlavní trenér Pavel Pala. Hosté sice rychle šli do vedení, když hned z prvního útoku položil pětku Vladimír Mazal, ale pak už většinou režírovali hru domácí.

Pohár ČSRU XV

Zápas o 7. místo:

RC Dragon Brno

- JIMI RC Vyškov 32:15

Poločas: 15:8. Body: Sklenský 10 (2xP), Pochlopeň 5 (P), Harviščák 5 (P), Toman 5 (P), Buryánek 5 (P), Cornejo 2 (KPP) – Mazal 5 (P), M. Kovář 3 (TK), 7 (TP). Rozhodčí: Čekal - Bednařík, Burnard. ŽK: Havránek, Zankel (oba Vy.). ČK: 74. Mazal (Vy.). Diváků: 500.

Dragon: Bednář, Kučera, Sedlák, Harviščák, Opluštil, Duda, Wronka, Sklenský, Hlaváč, Schütz, Sedláček, Tieber, Correjo, Pochlopeň, Barták – Svoboda, Záruba, Žďárek, Toman, Buryánek, Sedlář.

Vyškov: Doležel, J. Kovář, Mazal, Monček, Novák, Juřínek, Jordánek, Trunečka, Šenk, Laidorf, Pytela, Chalabala, M. Kovář, Fialka, Havránek – Školař, Zankel, Váňa, Husár.

„My jsme spíš bránili, hlavně v prvním poločase. Ve druhém jsme se trochu chytili, jenže dělali jsme spoustu chyb. Ztráceli jsme balóny po pár vteřinách a měli jsme špatné skládky. Brno víc drželo míč a hrálo svoji rojovou hru. Nám chyběla polovina týmu, ale stejně si myslím si, že se tam dalo vyhrát i v této sestavě. Dragon ale vyhrál zaslouženě, pro nás je dobré, že si zahráli mladí kluci,. Takže ten zápas úplně zbytečný nebyl,“ komentoval výsledek kapitán Vyškovanů Martin Kovář, který při Palově absenci koučoval spoluhráče ze hřiště s asistenty za lajnou, bratrem Ondrou a Milošem Husárem.

Do kontaktu ve skóre - na 20:15 - se hosté dostali v 54. minutě, kdy domácí obrana strhla do pětkoviště už skákajícího Pavla Pytelu a rozhodčí uznali technikou pětku. Tedy sedm bodů pro hosty.

„Měli jsme převahu ve mlýnech a zodpovědně jsme bránili. Kromě asi jedné pasáže v druhé půlce, kdy se to zvrhlo v holomajznu. Nevím, jak bych to nazval jinak. Ta trvala asi patnáct dvacet minut a pak jsme to rozhodli. Celkově si myslím, že to byl pěkný zápas z obou stran a v podstatě také vyrovnaný. Vyškov celkem dobře útočil i v bránil. Výsledek se nakonec překlopil na naši stranu, protože jsme měli více fází ve hře, které jsme dokázali využít,“ zhodnotil derby Giancintov.

Pohárová soutěž vyvrcholí o víkendu. Ve finále se v Praze na Markétě utkají Říčany se Spartou. O třetí místo se střetnou Praga Praha s Tatrou Smíchov a o páté Společenství Říčany B/ARC Iuridica se Slavií Praha. Pro oba jihomoravské kluby to byl poslední zápas sezony.

„Teď se musíme dát dohromady hlavně zdravotně a pak se dobře připravit na jaro,“ konstatoval Martin Kovář.

„Na jaře v extralize i teď v poháru jsme skončili sedmí. To asi odpovídá našim současným možnostem. Během podzimu ale bylo vidět zlepšení. Do realizačního týmu jsme angažovali trenéra Ondru Kutila, bývalého hráče Vyškova, který má zkušenosti z Francie a nám hodně pomohl. Za poslední měsíc jsme udělali kus práce a bylo to vidět i na výsledcích. Teď jsme porazili Vyškov, ale už před tím s pražskou Slavií. Oba pohárové zápasy jsme sice prohráli, ale byly vyrovnané. Při tom na jaře jsme od ní dostali šedesátku. Určitě máme dobrý základ pro zimní přípravu a nový ročník extraligy,“ dodal spokojený Giacintov.