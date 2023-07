Bolest v srdci mají rodina a přátelé Marka Těšíka už dlouhých deset let. Sportovní novinář Deníku Rovnost a učitel zemřel 1. června 2013. Příliš brzy. V pouhých sedmadvaceti letech podlehl zákeřné nemoci.

Beachvolejbalový turnaj na počest sportovního redaktora Deníku Rovnost Marka Těšíka. | Foto: organizátoři akce

Od té doby kamarádi na jeho počest pořádají beachvolejbalový turnaj. V sobotu se uskuteční desátý ročník. Klání startuje v devět hodin ráno na kurtech Sportovního centra Srbská v Brně. „Pořádáme turnaj jako připomínku našeho skvělého kamaráda Marka. A to při sportu, který měl rád a který jsme s ním v krásných slunečných dnech hrávali. Kromě vzpomínky se snažíme, aby si tento den všichni užili. Jak hráči na hřišti, tak fanoušci, co se přijdou podívat, i děti, kterých za ty roky přibylo,“ sděluje za organizační tým Jaromír Navara.

Zároveň má akce charitativní podtext. „Po zaplacení nákladů na turnaj posíláme všechny zbylé peníze spolu s dobrovolnými příspěvky na Nadační fond dětské onkologie Krtek. To je to nejmenší, co můžeme udělat,“ řekl.

Pro jubilejní ročník pořadatelé připravili dárek pro všechny účastníky i jejich doprovod. „Vytvořili jsme funkční trička s tematikou memoriálu. Jde nám o to, aby účastníci měli i nějakou hmotnou připomínku,“ objasnil Navara.

Přestože se jedná o amatérské klání, za deset let konání se jeho úroveň notně zvýšila. „Pořád je to především pohodový turnaj, ale v posledních letech hlavně co do atmosféry a společnosti lidí. Co se týče výkonů na hřišti, z vlastní zkušenosti už mi to jako pohoda nepřijde,“ usmál se pořadatel. „Za ty roky šla úroveň opravdu nahoru a pokud chce tým uhrát nějaký slušný výsledek, skutečně se nadře. Každý rok přibývá divácky atraktivních zápasů, ve kterých se hráči nemají za co stydět. Oproti prvnímu ročníku je to z herního hlediska úplně jiný turnaj,“ prohlásil.

Vedle putovní skleněné trofeje zabojuje patnáct dvojic také o lahev oblíbeného pití Marka Těšíka. Loňské vítězství obhajují Vlastimil Hodaň a Martin Gabriel. „Věřím, že se letos opět zvýší kvalita předvedených zápasů, protože máme ve startovní listině opravdu silné týmy. Jediné, co si přejeme, aby nám vyšlo krásné počasí a všichni jsme si to užili,“ dodal Navara.