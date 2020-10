Běžně je úplně jedno, jaké počasí panuje venku. Světové i evropské šampionáty v dráhové cyklistice se už jezdí na krytých dřevěných velodromech. Jenže mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let se po obtížích spojených s koronavirovou pandemií ujala na poslední chvíli italská Fiorenzuola d'Arda, kde je pouze otevřený betonový ovál.

Dráhoví cyklisté Dukly Brno se před deštěm schovali pod střechou stodoly, aby mohli trénovat. | Foto: Martin Straka

A nedělní vytrvalý déšť donutil pořadatele k přesunu kompletního programu do posledních dvou dnů. „Je to situace, která strašně dlouho nenastala, protože veškeré velké závody se snad už dvanáct let jezdí v hale. Když na malých závodech prší celý den, zruší se třeba některé disciplíny. Ale na mistrovství Evropy by se to stalo asi jen v krajní nouzi,“ řekl trenér české sprinterské reprezentace do 23 let Lubomír Vojta.