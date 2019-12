Osmdesát tisíc kluků a holek z celé republiky už bojuje ve školních kolech fotbalového McDonald’s Cupu. Ten vyvrcholí na začátku června v Teplicích, kam postoupí nejlepší družstva ze všech krajů. „Důležité je, aby si člověk věřil. Přesně to my děláme a doufáme, že se nám do celostátního kola podaří znovu probojovat,“ říká Lukáš Adamec, učitel a trenér z brněnské základní školy.

Jeho tým v minulém ročníku vyhrál krajské kolo a probojoval se tak mezi nejlepší družstva v republice. Nakonec skončil na devátém místě. „Na finálovém turnaji jsem byl loni poprvé a bylo to skvělé. Organizace i atmosféra se mi moc líbily,“ komentuje loňský zážitek Adamec.

Speciální přípravu na letošní celorepublikový fotbalový turnaj ale s dětmi ve škole nemá. „Naše škola je sportovně zaměřená, máme tu spoustu kluků ze Zbrojovky, kteří mají tréninky pod svými trenéry. Žádnou výjimečnou přípravu na McDonald’s Cup v rámci tělocviku nebo mimo něj nemáme, jdeme si to hlavně užít,“ přiznává učitel ze základní školy Měšťanská.

Zároveň ale ví, že nejen on, ale také děti by si přály vyhrát. „V každém sportovci je to taková spojená nádoba. Na jednu stranu chceme vyhrát, na druhou stranu si chceme hru užít. Tak je to podle mě u všech, jak u dospělých, tak u dětí,“ popisuje Adamec.



I když se jedná o fotbal, kterému se většinou věnují převážně kluci, za tým školy Měšťanská letos nastoupí i jedna dívka. „Jako sportovní škola jsme v minulých letech měli jen kluky. Teď tu máme ale také jednu fotbalistku, takže s námi bude v týmu i ona,“ dodává Adamec.



Jedním z ambasadorů třiadvacátého ročníku fotbalové soutěže pro základní školy je Jindřich Trpišovský, trenér jednoho z nejlepších českých týmů, pražské Slavie. „Je to fantastické, moc rád bych ho poznal. Je to trenér, který pro český fotbal hodně znamená,“ říká o letošním patronovi Adamec.



McDonald’s Cup bere Trpišovský hlavně jako příležitost, jak dnešní děti nalákat k fotbalu. „Myslím, že jsme poslední generace, která vyrůstala za barákem a své dětství strávila fotbalem nebo hokejem. Lákadel je dneska hrozně moc a my se musíme snažit dělat fotbal doopravdy zajímavý, aby se mu děti věnovaly. Tahle akce k tomu pomáhá, je to jedna z vlajkových lodí,“ chválí Trpišovský hlavní cíl McDonald’s Cupu, a to přivést děti k fotbalu.



V minulých ročnících patřily k patronům McDonald’s Cupu další významné české osobnosti, jako například Petr Čech, Pavel Nedvěd nebo Tomáš Rosický.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ