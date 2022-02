Hostující favorité museli navíc celý druhý poločas soupeře dotahovat. „Hráli jsme proti nadšeně hrajícímu soupeři. Mají asi dvanáct kluků, kteří prošli Královým Polem a zápas vnímají velmi silně. To nadšení jim vydrželo celé utkání, dokázali se vyhecovat. Mrzí nás to, dva body jsme chtěli,“ prohlásil kouč Královopolských Pavel Hladík.

Maloměřice o víkendu bodovaly teprve podruhé v sezoně. „Za bod jsem rád. Na naší straně bylo hrozně moc vyloučení, z nichž některá být neměla. To nám ubralo sil. Třicet sekund před koncem přišel zákeřný faul, za který mohla být i červená karta, ale rozhodčí nechali ve hře pokračovat a my musíme brát remízu. Stala se tam spousta věcí,“ uvedl domácí lodivod František Urban, který stejně jako Hladík viděl žlutou kartu.

Šlo teprve o jeho druhý duel na lavičce posledního celku extraligové tabulky. „Je to velká změna. Nějakých deset sezon jsem dosud působil v ženských týmech. Trénoval jsem ženské a hrál o titul, teď s muži bojuji o záchranu. Musím tým ještě poznat, ale v Brně se cítím fajn. Klub mi vytvořil velmi slušné podmínky a asistent Jiří Řezník dodává velmi dobré informace,“ ocenil slovenský trenér.

Volejbalistky KP Brno triumfovaly v Českém poháru, ve finále zdolaly Liberec

Šestatřicetiletý kouč se pro skok do neznáma rozhodl po konci v pražské Slavii. „Měli problém sehnat nového sponzora a poté, co skončila naše dohoda, jsem si v listopadu začal hledat jinou práci. V půlce sezony se angažmá shání těžko, ale ozval se mi pan Kolář (hospodář klubu Aleš Kolář - pozn. red.) s touto nabídkou. Po Vánocích jsem se stavil v Brně, bavili jsme se hodiny o všem možné a já to přijal. Dynamika a rychlost rozhodování u chlapů je na jiném stupni, to je pro mě nové,“ porovnal rozdíly.

To v Králově Poli v uplynulých měsících museli smířit s odchodem opor. Klub mimo jiné opustili Srbové Nikola Jezdimirovič a Nikola Sekulić. „Byli to hráči, o které jsme se opírali v útoku i obraně a jejich ztráta nás poznamenala. Nemohli jsme je však držet dál. Ať už šlo o zdravotní stav Sekuličovy přítelkyně, za kterou jsme jej museli pustit, nebo výše odstupného za Jezdimiroviče,“ přiznal Hladík.

Klub jako náhradu podepsal levou spojku a bývalého reprezentanta Michala Kasala, jenže ten se před startem jarní části zranil do konce sezony. „Je to obrovsky složité období. Museli jsme zareagovat a přivést ještě Luku Kikanoviče. Tým tak není sehraný. Luka má za sebou dvě utkání, musel odehrát třeba tři čtvrtiny zápasu a přitom je s námi čtyři tréninkové dny. Za tu dobu jej zkrátka není možné zapasovat tak, jak si představujeme,“ dodal.

Líšeň zkouší mladíka z Afriky. S míčem umí, přišel ale do války, říká Valachovič

Hladíkovým svěřencům zatím patří ve dvanáctičlenné tabulce sedmé místo. Kvůli podzimní karanténě však mají oproti ostatním týmům dva či tři zápasy k dobru. „Jsme v relativně slušné pozici pro play-off. Teď nás ovšem čeká série pěti těžkých zápasů v rychlém sledu, kdy se určí, v jaké pozici a zda vůbec do něj půjdeme. Nemůžu říct, že jsme nějak spokojeni, ale jedeme dál podle dlouhodobého plánu, který se nám plnit daří,“ zhodnotil Hladík.

Loni Brňanům vyřazovací boje těsně unikli. Letos to vypadá nadějněji. I díky již tradiční pomoci balkánských legionářů. „Na prostředí Srbska a dnes už i Slovinska se zaměřujeme, dokážeme tam skautovat. Máme z regionu již asi šestého hráče a jsme s nimi spokojeni. Velmi rychle se naučí češtinu a navíc jsou pro extraligu ekonomicky přijatelní,“ vyzdvihl.

JAROSLAV GALBA