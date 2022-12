FOTO: Hron dvakrát poslal slovenského policistu k zemi, brněnská hala tleskala

Taneční partnerkou jí do plánovaného boxerského valčíku bude Mirgová, známá rovněž ze slovenského hudebního prostředí. „Chtěla jsem vyzkoušet něco nového, zdokonalit disciplínu. Motivovalo mě, že si zlepším postavu, budu cvičit každý den a posunu ženám dobrou myšlenku, aby se uměly bránit, vyjít z komfortní zóny. Jako ženy zvládneme vše, co si zamaneme, přesně to chci ukázat,“ prohlašuje Mirgová.

V obou případech půjde o premiéru na poli bojových sportů. „Dominiku a její přípravu jsem sledovala na začátku. Je jasné, že obě dvě sdílíme jen ty nejlepší záběry z naší přípravy, tak nemá cenu se zneklidňovat tím, jak soupeřka vypadá při trénincích. Soustředím se na sebe. Jsem si jistá, že tam obě dvě chceme předvést to nejlepší, co jsme se za ty tři měsíce naučily,“ uvádí.

V boxerské výzvě viděla Aless novou příležitost k osobnostnímu, ale třeba i ke kondičnímu růstu. Vstoupit do ringu a jít se pobít se soupeřkou je do velké míry také o překonávání strachu, což je podle mladé zpěvačky možná ten vůbec nejdůležitější faktor. „Jako dítě jsem byla hodně opatrná, dost se to se mnou táhlo, bála jsem se opustit zónu komfortu. Od té doby co koncertuju, jsem si na strach začala zvykat a snažím se ho postupně překonávat a zvykat si na všechen ten adrenalin. Po prvních koncertech jsem od nervů zvracela,“ popisuje.

Zvládnout strach a ukočírovat emoce Capparelli pomáhá také mentální kouč Andy Winson. „Pracujeme hlavně na vnitřním dialogu. Andy je nejlepší na Slovensku. Jsem si jistá, že v samotném zápase to bude tak ze třetiny o tom, jak jsme se připravily na trénincích, dvě třetiny ale budou záviset na psychice. Jsem si toho vědomá, proto neopomíjím ani tento aspekt,“ dodává Aless.

Zápasy celebrit v bojových sportech jsou stále častější, pod hlavičkou organizace Oktagon se v minulosti představil třeba herec Jakub Štáfek, účastníci reality show Survivor Adam Raiter a Nathan Dzaba, vůbec prvním masivně sledovaným duelem celebrit byl pak boxerský zápas rapperů Marpa s Rytmusem v roce 2018. Právě Rytmus, vlastním jménem Patrik Vrbovský, měl obstarat hlavní zápas Fight Night Challenge 3, ale nemoc ho do ringu s maďarským rapperem Attilou Curtisem Székim nepustí.

Duel slovenských zpěvaček se v československém prostředí bojových sportů setkal s vlnou kritiky, Aless ale rázně reagovala. „Takové komentáře většinou chodí od lidí, kteří sami nic nedělají a nikdy ani nedokázali, nechtějí se překonávat. Ženy zvládnou porod, jsou od přírody velmi silné a odolné. Příprava na dvanáctiminutový zápas v boxu je náročná, ale pokud ji obě zvládneme, můžeme si jít zápas vyzkoušet úplně bez výčitek,“ prohlašuje Capparelli.

Kvůli zranění sešlo také z atraktivního duelu dvou stálic bojových sportů v České republice, bývalého šampiona organizace Oktagon MMA Michala Martínka a domácí thajboxerské legendy Tomáše Hrona.

I tak se mají brněnští příznivci na co těšit. V hlavním zápase večera FNC 3 se představí slovenský ranař Vlasto Čepo a Srb Ivan Vičič. Dále se ukážou třeba bubeník Martin Valihora, influencer Imi Baron nebo rapper Flexking. Ty doplní známá jména ze scény MMA, bojovníci Marek Bartl, Róbert Pukač nebo Alexander Cverna. Akci je možné sledovat přes PPV na www.fightnightchallenge.eu.

Fight Night Challenge slaví své první výročí v pořadí třetím turnajem exhibičních zápasů v boxu. Právě s touto vizí přišel na scénu jeden z promotérů a tváří organizace, Attila Végh. Oblíbený slovenský bojovník se v minulosti stal šampionem světové organizace Bellator a vítězně odešel také z nejsledovanějšího duelu v historii československého MMA, přezdívaného Zápas století, když na půdě Oktagonu porazil rivala Karlose Vémolu. Sám Végh se na obou předchozích turnajích představil jako bojovník. Na body porazil současného šampiona střední váhy Oktagonu Patrika Kincla, poté i svého bývalého soupeře z Bellatoru Emanuela Newtona.