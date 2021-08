Ceník vstupenek

Základní skupiny:

· 200 Kč/den (cena platí pro Arenu BLUE i Arenu RED

Semifinále:

· Arena BLUE, kategorie 1 (sektory 1 a 2): 350 Kč/den

· Arena BLUE, kategorie 2 (celé horní patro): 250 Kč/den

· Arena RED, 200 Kč/den

Finále:

· Arena BLUE, kategorie 1 (sektory 1 a 2): 450 Kč/den

· Arena BLUE, kategorie 2 (celé horní patro): 350 Kč/den

· Arena RED, 200 Kč/den

Přestože větší z brněnských hal pojme až 2900 lidí, organizátoři i s ohledem na koronavirovou pandemii poslali do první vlny prodeje 500 vstupenek na každý den. "S příznivým vývojem epidemické situace budou případně postupně uvolňovány další," uvedl Richard Wagner, člen mediálního týmu českého florbalu.

V nové hale ve Vodově ulici, Arena Blue, si zahrají mužstva z elitních skupin A a B, kde se utká i domácí výběr s Finskem, Lotyšskem a Slovenskem. Ve staré hale, Arena Red, najdou útočiště celky ze skupin C a D.

Vstup na základní skupiny stojí dvě stě korun, cena je pro všechna utkání stejná a platí pro obě haly. Na play-off dojde k cenové odlišnosti, za finále si návštěvníci zaplatí 350 nebo 450 korun podle sektoru.

Podmínky pro účast na utkání bude podléhat aktuálně platným vládním nařízením souvisejícím se šíření pandemie onemocnění Covid-19. Momentálně platí, že lidé buď jsou plně očkování a od poslední povinné dávky uběhlo aspoň čtrnáct dní, prokáží se negativním PCR testem ne starším sedmi dnů nebo se prokáží negativním antigenním testem ne starším 72 hodin.

Nominaci české reprezentace už kouč Jaroslav Berka zveřejnil. „Vybrali jsme takový tým, kterému věříme, že dosáhne na úspěch. Skládá se z řady talentovaných hráčů, v průběhu všech akcí jsme ladili herní projev, aby byl co nejefektivnější. Věřím, že se nám to podařilo a kluci předvedou florbalový výkon na nejvyšší úrovni. Dovednosti a kvalitu na to mají,” řekl.

Nominace

Brankáři: Karel Hodík (Florbal Chodov), Tomáš Jurco (Tatran Střešovice).

Obránci: Matyáš Bachmaier (Kanonýři Kladno), Martin Čermák, Bohumil Piskáček (oba Tatran Střešovice), Ondřej Kawulok (Florbal Ústí), Jan Malič (FbŠ Bohemians), Lukáš Punčochář (Florbal Mladá Boleslav).

Útočníci: Matouš Burian, Tomáš Hanák (oba Black Angels), Matěj Čermák, Martin Dolejš (oba Sparta Praha), Filip Forman (FbŠ Bohemians), Matěj Havlas, Vojtěch Klápa, Ondřej Papoušek (vš. Tatran Střešovice), Adam Hemerka, Matěj Pěnička (oba Florbal Mladá Boleslav), Petr Majer (Florbal Chodov), Šimon Stránský (FBC Liberec).