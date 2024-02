Z úvodního kola oba vytěžili jeden bod. Ale zatímco ragbisté Dragonu Brno jsou s importem z Prahy spokojení, ve Vyškově chtěli domácí ze souboje s Pragou Praha vytěžit víc. Navíc o tři body přišli (19:20) až v posledních vteřinách zápasu drobgólem zkušeného kapitána hostů Petra Čížka. Zítra se zástupci jižní Moravy v nejvyšší domácí soutěži patnáctičlenných týmů utkají v derby v Brně. Zápas na stadionku v Cacovicích začne ve tři hodiny odpoledne.

Brňané prohráli na umělém trávníku stadionu Markéra se Spartou 24:35. Bod získali za čtyři položené pětky. I to signalizuje, že velkému favoritu celé extraligy byli hodně důstojným soupeřem.

Extraliga XV:

RC Dragon Brno

– JIMI RC Vyškov

2. kolo, sobota 24. února, 15.00 hodin, stadion Brno-Cacovice.

Tabulka:

1. Sparta 1 1 0 0 35:24 5

2. Praga 1 1 0 0 20:19 4

T. Smíchov 1 1 0 0 20:19 4

4. Říčany 1 0 0 1 19:20 1

Vyškov 1 0 0 1 19:20 1

6. Dr. Brno 1 0 0 1 24:35 1

„Z každého utkání venku chceme přivézt alespoň jeden bod, a to se nám podařilo. Splnili jsme tento malý cíl a navíc bojovali až do konce,“ komentoval výsledek spokojený trenér Dragonu Nigel Briggs, který tým vede ve dvojici s exrezentantem s vyškovskými kořeny Ondřejem Kutilem. Ti v Praze představili hned pět nových hráčů, kteří do Brna přišli na hostování. Další »várka« posil, tentokrát už zkušenějších i ze zahraničí, má přijít v průběhu jara.

„Zatím přišli samí velice mladí hráči, tři z Ostravy a po jednom ze Zlína a Bystrce. V Praze hráli své vůbec první extraligové utkání, takže s týmem nabitým reprezentanty to pro ně byl křest ohněm. A všichni obstáli, takže si myslím, že šanci dostanou i doma s Vyškovem. Určitě to nejen pro ně, ale celý náš mančaft, bude zase těžká prověrka. Zápas vnímáme jako klasické regionální derby, souboj o »krále« Moravy. Kluci se moc těší a jsou odhodlaní uhrát co nejlepší výsledek,“ potvrdil pohodu v táboře Dragonu asistent trenérů Petr Giacintov.

„Příčiny porážky s Pragovkou se dají shrnout velice stručně a jasně. Prostě jsme takticky nezvládli koncovku zápasu, tedy těch závěrečných deset minut. Vedli jsme 19:17 a ten výsledek jsme měli udržet a nepřipustit možnost, aby to hosté otočili,“ zopakoval hodnocení zápasu úvodního kola staronový trenér JIMI Pavel Pala. Jeho tým bral bod za prohru nižší než sedm bodů.

Palovo zklamání z porážky aktuálně umocňuje stav kádru. Několik hráčů má různá zranění, další virózy. Pala konstatoval, že sestavu poskládá vlastně až podle toho, kdo přijde na odjezd do Brna a kdo se bude cítit na to, že zápas zvládne.

„I bez toho by to pro nás bylo těžké utkání. Od Dragonu očekávám jeho tradiční styl, to znamená důraz na rojovou hru a možná i malinko víc míčů do útoku než bývalo dřív, což je spojeno s novým trenérem Ondřejem Kutilem. Důležité bude i jaké budou podmínky, tedy počasí a terén. A rozhodně mají v té své kleci velkou výhodu domácího prostředí,“ dodal kouč Vyškova.

Česká extraliga letos opět změnila herní systém. Výraznou novinkou je snížení počtu účastníků z osmi na šest. Hrát budou dvoukolově, tedy každý s každým doma a venku. První čtyři týmy postoupí do play-off, poslední bude hrát baráž s vítězem I. ligy, pátý s druhým z nižší soutěže. V podstatě všichni účastníci před startem avizovali, že se chtějí vyhnout nevyzpytatelné baráži. O možnostech obou Jihomoravanů tedy hodně napoví právě už sobotní derby.