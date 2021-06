Pětadvacetiletá hráčka ve svém třetím finále v životě porazila na antukovém turnaji ve Štrasburku Soranu Cirsteaovou z Rumunska dvakrát 6:3.

„Je to velmi emotivní okamžik. Je to vzrušující pocit, nemám slov, celá se třesu,“ líčila s trofejí v ruce dojatá Češka. „Jsem strašně šťastná, byl to úžasný týden."

Bývalá světová deblová jednička se dočkala vítězství na třetí pokus. Letos v březnu byla blízko v Dubaji, ale ve finále prohrála. Před čtyřmi lety pak padla v norimberském finále.

Další průlom může Krejčíková udělat na pařížském grandslamu Roland Garros, který začne v neděli. V prvním kole se utká s krajankou Kristýnou Plíškovou.