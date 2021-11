V minulém ročníku patřil k největším hvězdám nejvyšší české soutěže, i proto doufal, že po jeho konci zabojuje s českou reprezentací o účast na olympiádě v Tokiu. Jenže basketbalistu Šimona Puršla tehdy zastavila bolest paty. „Doufal jsem, že to nebude nic strašného a dostanu se aspoň do přípravy na kvalifikaci v Kanadě, trenéři se mnou i počítali, ale doktorka mou účast kvůli noze odpískala, takže jsem musel nabídku odmítnout,“ líčil Puršl.

Šimon Puršl (v bílém) z Basketu na tréninku české reprezentace. | Foto: CZ Basketball

Přitom ještě v květnu naskočil s Basketem do play-off české ligy, v němž nakonec Brňané brali čtvrté místo. „Chtěl jsem týmu pomoct, i když to šlo přes moje zdraví. Nedával jsem na sebe pozor, jak bych asi měl a pak se mi to vymstilo. Zranění jsem řešil skoro celé léto a prošel si těžkým obdobím, teď už je to ale za mnou,“ oddechl si čtyřiadvacetiletý pivot.