Jeho reprezentační statistiky jsou obdivuhodné. Nasbíral 102 kanadských bodů, což ho řadí mezi top pětku v celé české historii. A patří mezi jediné tři české florbalisty, kteří vlastní tři cenné kovy z mistrovství světa. „Za dvanáct let jsme měli i pár neúspěchů, ale chci si pamatovat jen získané medaile a skvělý kolektiv, který na srazech vždy byl,“ pokračoval Ondrušek.

Se svou kariérou třicetiletý útočník začínal v Brně, už v sedmnácti letech poprvé okusil českou nejvyšší soutěž. Po sezoně z Bulldogs Brno přestoupil do střešovického Tatranu, kde si ho také premiérově všiml reprezentační kouč.

Jenže Ondruškovy začátky v národním týmu nešly úplně podle představ. Na mistrovství světa se poprvé představil v roce 2012, kdy Česko ve Švýcarsku skončilo až na neuspokojivém sedmém místě. „Ke sportu patří vítězství i prohry. Moje první mistrovství bylo hodně hořké, takhle zpětně ale vidím, že jsme na to neměli. Chyběla nám kvalita v týmu, zázemí i atmosféra, přijeli jsme to jen zkusit,“ rekapituloval trojnásobný vítěz české Superligy.

Jestli jeho začátky byly hořké, poslední roky v národním dresu téměř nemohly být lepší. V roce 2020 pomohl Ondrušek reprezentaci k bronzu, minulý rok dokonce k premiérové stříbrné medaili. „Mohli jsme mistrovství světa vyhrát a možná by se mi končilo ještě o chlup lépe. Ale český florbal a všichni v něm se učí, abychom byli nejlepší na světě, a myslím, že k tomu směřujeme. Je to ale dlouhá cesta, při které bude potřeba hodně trpělivosti,“ předeslal.

Do pátečního utkání nastoupil s kapitánskou páskou, kterou v reprezentaci nosil už dřív. Kromě něj se při výhře nad Švýcary loučila i další ikona – brankář Martin Beneš. „Moc si toho cením, rád jsem tým vedl. Rozlučka se mnou a Benym je jedna věc, ale pořád to bylo reprezentační utkání, takže jsem rád, že jsme ho vyhráli. Takovému zápasu se věnuje spousta času a energie,“ podotkl Ondrušek.

Lídr pražského Chodova uvažoval nad koncem v národním týmu už po helsinském mistrovství v roce 2020. Nyní už měl definitivně jasno. „Je to trochu i úleva, za dvanáct let reprezentování bylo hodně stresu, i když často pozitivního. Stále vás někdo sleduje, musíte být na každou akci připravení a v lize být na nejvyšší úrovni. V podstatě nevydechnete, i po konci sezony, kdy ostatní odpočívají, tak vy jedete na soustředění, kde se dře od rána do večera,“ nastínil.

Loňské mistrovství světa ve Švýcarsku zůstane jeho posledním, svou pouť na vrcholných akcích tak Ondrušek zakončil doposud největším úspěchem českého florbalu. A to na místě, kde při své premiéře v roce 2012 neodvrátil české zklamání. „Vybudovali jsme tady za poslední roky zdravé prostředí. Všichni se navzájem respektují, nedíváme se na sebe skrz prsty, nezávidíme si smlouvy, góly ani slávu. Vždy byla na srazech hrozná pohoda a sranda, to mi bude chybět,“ zakončil autor tří reprezentačních hattricků.