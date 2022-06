„Přijali jsme nabídku kamaráda, který tam má apartmán i jachtu. Bude to zajímavé pro děcka. Vyjedeme na moře, objedeme ostrůvky. Jezdíváme každý rok na dovolenou u moře, flákací, odpočinkovou a jednu dovolenou po České republice, abychom dětem ukázali, že i u nás jsou krásná místa, která se dají navštívit. Letos plánujeme na chatu rodičů na Mušově u jezera pod Pavlovem,“ nastínil brokový střelec.

Do tradiční bašty českých dovolenkářů Chorvatska má namířeno i reprezentantka ve stolním tenise Karin Grofová. „Chystáme se k moři a protože máme malého syna, tak co nejblíž, tedy do Chorvatska,“ vysvětlila aktuální extraligová šampionka s Hodonínem.

Jednou z výjimek, která preferuje letní dovolenou v horách před válením u moře, je dráhový cyklista brněnské Dukly Martin Čechman. „Mně třeba vyhovují Alpy, protože je tam krásná příroda a i v létě se tam člověk může krásně zchladit v horském jezírku. U moře je v létě úplně na padnutí a člověk tráví dovolenou pod slunečníkem. Ale i to má svoje,“ uznal český reprezentant.

Dobrodružství si hodlá dopřát vedoucí trenér Dukly Svatopluk Buchta. „Rádi bychom si udělali trip přes USA z New Yorku do Portlandu v Oregonu. Po cestě bych se rád dostal na 500 mil Indianopolis. V Potlandu plánuji navštívil letecké muzeum a omrknout obrovské dřevěné letadlo od Howarda Hugese, o němž byl natočen film Letec. A samozřejmě bychom v Oregonu navštívili naší bývalou vynikající akvabelu Lucku Svrčinovou, která zde žije,“ nastínil své plány Buchta.

Ne všem se ale poštěstí dostat se v prázdninových měsících na dovolenou. To je případ talentovaného odchovance hokejové Komety Jakuba Brabence, který za své vynikající výkony nedávno obdržel ocenění pro nejlepšího nováčka prestižní kanadské juniorské soutěže QMJHL.

V létě ho čeká perný program kvůli konání odloženého světového šampionátu juniorů, který v srpnu hostí kanadský Edmonton.

Přípravu na něj zahájí svěřenci nového trenéra dvacítky Radima Rulíka v Brně ve Sportcentru Lužánky přesně za dva týdny. „Žádnou letní dovolenou neplánuju. Bohužel nemám čas a musím furt trénovat, ale když mám chvilku volného času, jsem s rodinou nebo kamarády,“ osvětlil osmnáctiletý talent ze známé brněnské sportovní rodiny, jenž byl loni draftovaný do NHL celkem Las Vegas. Na mistrovství by měl být jednou z hlavních opor.