Do poslední chvíle nevěděli, zda se letos nejvyšší soutěže dočkají. První extraligový odpal nakonec kvůli pandemii koronaviru přišel s víc než měsíčním zpožděním. Po základní části figurují baseballisté Draků Brno v závěsu za loňským mistrem z Ostravy na druhé příčce, mezi TOP6 postupují také brněnští Hroši. „Základní část je pouhá předehra, takový jarní trénink. Teď teprve začne opravdový baseball, ta pravá extraliga,“ těší se Michal Ondráček z Cardion Hroši Brno.

Zatímco brněnští Draci postoupili do play-off stejně jako v minulé sezoně z druhého místa, tedy vcelku hladce, účast Hrochů mezi šesti nejlepšími týmy vypadala do poslední chvíle nejistě. „Byli jsme naštvaní sami na sebe, situaci jsme si zkomplikovali, když jsme vlastními chybami prohráli relativně jednoduchý zápas s Blanskem. Byla to lekce a znamení, že nesmíme nic podceňovat,“ komentuje Ondráček postup, o kterém rozhodlo až vítězství Draků 5:0 v derby s Technikou Brno.

Kromě zpožděného startu zapříčinila pandemie koronaviru také výrazné snížení kvality nejvyšší české soutěže. „Neúčast zahraničních hráčů ovlivnila hlavně rychlost nadhazování, víc se začali prosazovat pálkaři. Na baseball nebo radost ze hry to ale vliv nemělo,“ říká Ondráček.

TOP6 extraligy

1. Arrows Ostrava – 15 výher, 3 prohry, skóre 159:59

2. Draci Brno – 13 výher, 5 proher, skóre 123:54

3. Kotlářka Praha – 12 výher, 6 proher, skóre 133:81

4. Eagles Praha – 10 výher, 8 proher, skóre 122:119

5. Tempo Praha – 9 výher, 9 proher, skóre 95:82

6. Cardion Hroši Brno – 9 výher, 9 proher, skóre 134:117

Ryze české zastoupení přináší ale dle manažera Draků Arnošta Nesňala i určité výhody. „Top kvalita letos chyběla, na druhou stranu bylo zajímavé oživení vidět na hřišti mladé hráče. Pro ně to může být dobrý rozjezd, normálně by se vedle cizinců třeba vůbec neprosadili,“ dodává.

To ale není jediná novinka, které se účastníci letošního ročníku české baseballové extraligy dočkali. „Zásadní je také změna systému play-off. Nejdřív odehraje nejlepších šest týmů tři zápasy každý s každým, potom bude následovat semifinále a finále. Dřív to bylo zkrácené, teď půjde konečně o série na tři vítězné zápasy. To je na baseballu nejhezčí, jelikož se doopravdy ukáže, který tým je nejlepší,“ chválí si změnu třicetiletý vnější polař Hrochů.

O svých cílech v letošním play-off mají brněnské celky jasno, oba chtějí vylepšit svá loňská umístění. To by v případě Hrochů znamenalo lepší než pátou pozici, Draci se pak musejí probojovat do finále, kde loni poprvé po čtyřiadvaceti letech chyběli. „Boje o play-off začínají již tento pátek. S týmem, který má tolik reprezentantů a zkušených hráčů, ale nemůžeme mít jiný cíl než po dvou letech opět vyhrát titul,“ líčí manažer brněnských Draků Nesňal.

Mezi TOP6 české baseballové extraligy se z ostatních jihomoravských klubů snažila probojovat také brněnská Technika, která nakonec těsně obsadila sedmé místo. Tým Olympia Blansko skončil po základní části devátý.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ