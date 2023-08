Devětadvacátou finálovou účast proměnili ve čtyřiadvacátý titul. Draci Brno zase ukázali, že jsou nejúspěšnější klub české baseballové historie. Ve finále extraligy porazili pražské Tempo 3:2 na zápasy.

Po úvodním víkendu chybělo brněnskému mužstvu jedno vítězství k titulu, jenže sobotní čtvrtou bitvu ovládlo na domácím hřišti Tempo 9:8. Ve třetí nastavené směně zařídil pokračování série Martin Červenka.

Rozhodovalo se tedy v neděli na Městském baseballovém stadionu v Komárově a Draci slavili před domácím publikem triumf 4:1.

Tempo se sice dostalo do vedení ve druhé směně, když pro bod po divokém nadhozu Juana Jaimeho doběhl Filip Smola, jenže dominikánský nadhazovač již více doběhů Pražanům nepovolil. V dohrávce vyrovnání zařídil mladý Šimon Klacl a ve čtvrté směně již Draci skóre otočili ve svůj prospěch, když přidali další tři doběhy.

V deváté směně sice hosté měli se dvěma outy na metách dva běžce a případný vyrovnávající bod na pálce. Juan Jaime ale dokázal situaci zvládnout a zápas ukončil svým jedenáctým strikeoutem v sérii. „Jedna malá chyba nás stála zápas v sobotu, kdy jsme mohli vyhrát. Tempo krásně dotáhlo. V neděli jsme štěstí měli my. Myslím, že to byla jedna z nejlepších finálových sérií a moc si toho titulu vážím. Celou sérii jsme hráli dobře v obraně. Nadhazovači házeli výborně a pořád jsme bojovali. Tým si věřil a v těžkých chvílích jsme dokázali udělat body. To byl základ úspěchu,“ radoval se manažer brněnského celku Hynek Čapka pro web baseball.cz.

Tempo Praha zažilo svou nejlepší sezonu od návratu do nejvyšší soutěže a celkově slaví již třetí stříbro v české extralize. „Samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Chtěli jsme to hodně a ta prohra bolí. Na celý tým jsem ale neuvěřitelně hrdý. Z týmu, který měl loni první zkušenosti v play-off, se stal tým, který hrál proti nejzkušenějšímu mužstvu v republice velmi vyrovnaný pátý zápas. Nevyužili jsme pár ofenzivních příležitostí a z toho když se neskóruje, tak na konci zápasu při sčítání bodů jich je málo. Jsou to ale obrovské zkušenosti pro všechny ty hráče, kteří toho byli součásti. Jsem rád, že se nám v sérii povedlo zapojit širší kádr. Jsem pyšný, že se nám to povedlo s našimi českými hráči, což je filozofie, kterou budu podporovat a tímto směrem se budeme vydávat i do dalších sezon,“povídal manažer Tempa Lubomír Čuhel.