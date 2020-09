„Je to nádherné, nedá se to popsat. Jsem tu první rok v roli hlavního trenéra a vrátil se nám titul. To z vás všechno spadne, jsou to krásné pocity,“ vyznal se lodivod Brňanů Hynek Čapka.

Ten tak při svojí premiéře dokázal z trůnu sesadit úřadujícího mistra. „Jedním z rozhodujících momentů byl druhý finálový zápas, kdy jsme otočili nepříznivý výsledek. Před osmou směnou jsme prohrávali 2:4 a nakonec to skončilo 6:4. Předsezonním cílem klubu bylo postoupit do finále. Tam už musíte mít štěstí, musí vám to sednout. Že jsme vyhráli, je jenom plus,“ uvedl trenér.

Jeho celek se tak může radovat z rekordního dvaadvacátého titulu. „Asi mi to ještě úplně nedochází. Přál jsem si vyhrát už kvůli trenérovi, který má dvaadvacítku na dresu. Kluci zase hráli pro mě,“ sdělil nejzkušenější z kádru Draků Tomáš Polanský.



Ten se totiž nyní s černo-bílým dresem loučí. „Je to moje rozhodnutí. V klubu mají jen ty nejvyšší ambice a já myslím, že už bych na to neměl energii ani chuť. S odchodem jsem si pohrával již minulý rok, ale to jsme byli třetí a já tak končit nechtěl. Jsem rád, že se ten čas zúročil a vyhráli jsme,“ vyzdvihl devětatřicetiletý Polanský.

Zda jej chuť triumfu přesvědčí, aby si to s koncem kariéry ještě rozmyslel, je dle něj nepravděpodobné. „Mám dvouletou dcerku, které se chci věnovat. Na jaře budeme mít druhé dítě, myslím, že své účty tu mám už splacené. Tímhle jsem to chtěl uzavřít. Teď je načase, aby někdo jiný zase našel chuť do hry,“ dodal.



Letošní ročník poznamenala koronavirová pandemie. Extraliga se kvůli ní hrála bez cizinců a začala později, než je běžné. „Některé týmy mohly mít ty své dlouhodobé cizince, ale my neměli ani jednoho. Byl to trochu nezvyk. Museli jsme tým poskládat z českých hráčů. I situace byla odlišná. Máme v kádru osm či deset reprezentantů a s nimi jsme měli jet v březnu na soustředění do Ameriky. Najednou jsme se dozvěděli, že neletíme. Kluci na to byli herně nachystaní a pak jsme mohli začít trénovat až koncem května. Tohle bylo určitý jiné a asi proto jsme neměli tak dobrý začátek soutěže,“ zauvažoval na závěr Čapka, který také působí jako asistent reprezentačního kouče.

Teď je ale čas především na oslavy.