Dvě osmimístné posádky se proti sobě posadí do jedné lodě. Po startovním povelu pádlují týmy proti sobě a snaží se svého soupeře přetlačit. Závod končí ve chvíli, kdy přejede celá loď startovní čáru. „Závod v bazénu potřebuje úplně jiný styl pádlování, je to hlavně adrenalin,“ popisuje halové závodění Milan Neruda, kapitán brněnské posádky Azuma Dragons.

ROZPORUPLNÉ NÁZORY

Na halovou podobu závodu se však mezi soutěžícími ohlasy různí. „Mezi dračími jezdci panuje na halové soutěže polární názor. Někomu se to moc líbí, jiným zase vůbec,“ komentuje rozporuplné náhledy na bazénové závody kapitán brněnského týmu.

Letošní republikové halové mistrovství se dělí do tří závodů. Kromě Brna se dračí lodě podívají v únoru také do Ostravy nebo o měsíc později při finálovém závodu do Prahy.

O mistru České republiky pak rozhodne součet bodů ze všech tří soutěží. „Přihlásit se může kdokoli, i posádka, která v lodi sedí poprvé. Na začátku jede každý s každým, podle výkonu jsou pak týmy rozřazeny do jednotlivých kategorií. Kategorie Fun je nejslabší, střední kategorie se označuje Sport a ta nejvýkonnější pak Premium sport,“ povídá ředitel závodu Michal Osička.

PROVĚŘENÍ ZIMNÍ PŘÍPRAVY

Halové soutěže však slouží hlavně ke kontrole zimní přípravy, která začíná v říjnu a trvá do dubna. „Trénink probíhá velmi individuálně. Posilovna, běhání, protahování. Letní trénink je hlavně na vodě, zatímco v zimě nabíráte sílu, protahujete zkrácená záda a snažíte se připravit fyzicky. Co nepřipravíte v zimě, v létě už nedoženete,“ líčí Neruda.

O narůstající popularitě dračích lodí není pochyb, důkazem budiž i každoroční zvýšené číslo týmů. „Počet posádek každý rok roste, i proto jsme se letos rozhodli uspořádat stejný závod o dva týdny později také v Ostravě,“ dodává ředitel závodu.

Na otázku, co ho baví na dračích lodích nejvíc, má Neruda jasnou odpověď. „Jde o kolektivní sport, který je hodně silový a plný adrenalinu. Baví mě na něm snad úplně všechno. Je to jako s operou. Buď si ji zamilujete, nebo vás nebaví. Přijďte se podívat, závody dračích lodí stojí za to i divácky,“ láká návštěvníky kapitán. Vstupné je zdarma.

MČR dračích lodí

Kdy: sobota 18. ledna 2020

Kde: Bazén za Lužánkami

Vstup: zdarma

Kategorie: Fun, Sport, Premium sport, Women

Harmonogram: 9.45: registrace posádek, 10.30: porada kapitánů, 11.00: úvodní slovo, 11.15: start závodu, 18.00: vyhlášení vítězů a předání cen