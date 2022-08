Přitom to v sérii s brněnskými Hrochy dlouho neměli vůbec jednoduché. Ještě po čtyřech utkáních byla finálové série vyrovnaná 2:2. Jenže pak Draci jasně vyhráli pátý zápas a v šestém utkání zvládli dramatickou otočku, která tak byla razítkem na jejich mistrovské oslavy. „Je to skvělé, vybojovali jsme vítězství, které si teď budeme užívat,“ radovala se pro extraligový web ikona Draků Pavel Budský, pro kterého se jednalo už o osmnáctý titul.

Hroši však svým soupeřům nic neulehčili. Do série vstupovali jako outsideři a nechybělo mnoho, aby si vybojovali rozhodující sedmý duel. Do šestého utkání dobře vstoupili, držel je především nadhazovač Lukáš Ercoli. I díky němu Hroši po třetím inningu vedli 4:2. „Hrozně to mrzí, sedm směn jsme vedli. Škoda, že jsme nepřidali body na nadhazovače Hrochů Filipa Čapku. Filip se pak chytil a náš tlak zastavil,“ popsal Ercoli.

Draci tak postupně přebrali iniciativu, otočili skóre na 6:4 a utkání už zvládli kontrolovat až do konce. „Je to hořké, ale celou sérii hodnotím pozitivně. Bylo to první play-off pro tento mladý tým. To jsou zkušenosti, které kluci musí vytěžit do budoucna, musí se z nich poučit. Ale teď hlavně gratuluju Drakům,“ uzavřel Ercoli.