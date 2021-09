Už začátek zápasu potvrdil slova vyškovského trenéra Pavla Paly po srpnovém přáteláku, tedy, že o body se bude hrát úplně jinak. Domácí mohli jít do vedení, ale Adam Putna poslal trestný kop z poměrně výhodné pozice mimo háčko. Hosté pak otevřeli skóre pětkou po razantním průniku Jiřího Patůčka. Jenže vedení jim vydrželo jen tři minuty. Domácí kapitán Zbyněk Schütz po tlaku roje pětkou a Adam Putna tentokrát už přesným kopem otočili skóre na 7:5 pro Dragon.

Zápas byl skutečně po celou dobu vyrovnaný a oba týmy předvedly několik pohledných akcí. Vyškované si vedení vzali zpět ve 34. minutě, kdy David Šenk zakončil pětkou poměrně delší pasáž výraznějšího tlaku hostů.„Čekal jsem, že zápas bude vyrovnanější, ale domácí mě opravdu překvapili tím, jak urputně hráli. V poločase jsme si myslel, že jim to nemůže vydržet dlouho, ale oni tak hráli celých osmdesát minut. Jakmile cítili, že mají nějakou šanci, tak prostě do toho šli velice důrazně,“ přiznal Pala po utkání.

Důležité pro zápas bylo, že se Vyškovu podařilo položit pětku v době nastavení první půle. Ve vyrovnaném druhém poločase tak v podstatě kontrolovali své vedení. Bonusovou pětku pak položil v 64. minutě David Jaroš a domácí již jen korigovali svoji prohru pětkou Daniela Sedláka a kopem Adama Putny. Bod pak mohl Vyškovanům urvat ještě Martin Šenk, ale trestný kop minutu před koncem také netrefil.

„Prohráli jsme, ale s naší hrou jsem spokojený. Minulý zápas jsme hráli moc individuálně, dneska to byl opravdu týmový výkon. Hodně jsme vylepšili obranu a hlavně se bojovalo. Výtku snad jen k tomu, že naše hra pořád má dost individuálních chyb a že nedokážeme víc zužitkovat náš tlak. Vyškov má kvalitní tým s několika výraznými osobnostmi a určitě právem může myslet dost vysoko,“ komentoval zápas domácí kouč Nigel Briggs.

V táboře hostů se vítězství nějak výrazně neslavilo. Palovo hodnocení vysvětluje proč.

„Nespokojený jsem z naší hrou. Kluci nehráli to, co po nich chci. Hráli jsme moc středem hřiště, kde to bylo přehuštěné a tady na tom malém hřišti to prostě nemělo šanci na úspěch. Nicméně jeli jsme sem, abychom získali pět bodů, a ty si odvážíme. To, že je skóre takhle malé mně nevadí, důležitých je těch pět bodů,“ zdůraznil trenér Jimi.

„Ta hra, to byla katastrofa. Vůbec jsme nehráli náš systém. Určitě jsme Brno nepodcenili, prostě jsme nehráli jsme nic, navíc tam byly individuální chyby, samé předhozy, samý mlýn… Snad jsme si vybrali ten špatný den. Ale máme pět bodů a historie se neptá, jak jsme je získali,“ přidal se k trenérovu hodnocení a nakonec přece jen s úsměvem autor první pětky zápas Jiří Pantůček.

Extraliga - 3. kolo:

RC Dragon Brno – Jimi RC Vyškov 14:22

Poločas: 7:17.

Body – Dragon: Schütz 5 (P), Sedlák 5 (P), Putna 4 (2xKP) – Vyškov: Pantůček 5 (P), D. Šenk 5 (P), Doležel 5 (KP), Jaroš 5 (P), M. Kovář 2 (KP). Rozhodčí: Čekal – Szalontai, Jíša.

ŽK: Putna, M. Šenk – O. Kovář, Trunečka.

Diváků: 200.

Dragon: Sedlák, Kučera, Šlegl, Erik Harviščák, Sklenský, Beneš, Doupovec, Dofek, Schütz, Putna, Tieber, Martin Šenk, Holý, Pochlopeň, Vávra – Patrik Harviščák, Černohorský, Svoboda, Strakoš, Wronka, Bednář, Starý, Barták. Trenér: Nigel Briggs.

Jimi: Doležel, Jan Kovář, Vrána, Monček, Mazal, Kopřiva, Ondřej Kovář, Trunečka, Petr Pořízek, Martin Kovář, Soural, Pantůček, Chalabala, Prachař, David Šenk – Zemanovič, Procházka, Jaroš, Martin Pořízek, Bandy, Němec, Fialka, Janek. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Přelouč - Tatra Smíchov 6:61 (6:22), Sparta Praha - Mountfield Říčany 20:23 (13:12), Slavia Praha - Praga Praha 5:55 (0:31).

Tabulka:

1. Vyškov 3 3 0 0 143:59 15

2. Říčany 3 3 0 0 139:31 14

3. Smíchov 3 3 0 0 125:46 14

4. Praga 3 2 0 1 128:59 10

5. Sparta 3 1 0 2 77:70 6

6. Slavia 3 0 0 3 23:165 1

7. Dr. Brno 3 0 0 3 30:102 0

8. Přelouč 3 0 0 3 35:168 0