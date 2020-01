Ovace si užíval, byť některé vítězné emoce odhaluje při těchto exhibicích spíš naoko. „Není můj styl ze sebe egoisticky dělat krále. Ovšem musím se přizpůsobit fanouškům. Němci vidí rádi dominanci, takže když jsem vyhrál, rozerval jsem si tričko, ukázal Supermana a byli z toho úplně paf,“ líčí dvaatřicetiletý Bábek.

Před Brémami absolvoval Šestidenní v nizozemském Rotterdamu, kde triumfy slavil vlažněji. „Tam je dobré lidem na oslavu zamávat a být spíš pokorný, vděčný. To lidi ocení a cítil jsem se tam přirozeněji,“ sděluje brněnský rodák.

Při Šestidenních se představují jen pozvaní sprinteři a vytrvalci, kteří šest večerů po sobě závodí ve stejných disciplínách. A show si pokaždé užívají tisícovky diváků. „Závody daleko míň bolí, když u nich bývá zábava. Snažíme se připravit lidem dobrý zážitek, takže nechybí stání a balancování na kole, kontakty a na těchto kratších drahách hlavně obrovská rychlost, kterou lidí mají rádi. Zbožňují, když někdo udělá vítězné gesto, zastaví u nich, plácne si s nimi, dá jim kartičku,“ přibližuje Bábek.

V Rotterdamu závodili silniční profesionálové jako Iljo Keisse z Belgie, vítěz etapy na Giro d'Italia 2015, a domácí Niki Terpstra, jenž ovládl jarní klasiky Paříž–Roubaix či Kolem Flander. V Brémách bavil diváky domácí Nils Politt, druhý z Paříž–Roubaix. „Velodromy bývají narvané, Je úžasné, kolik lidí každý večer přijde, ještě zaplatí nemalé peníze a užijí si parádní dráhovou cyklistiku, V Brně taky Šestidenní bývaly, bohužel už je to pryč. Mohly by se vrátit, jenže nemáme dráhu,“ lituje. Poslední Šestidenní hostil brněnský velodrom v roce 2000.

Nejde však pouze o exhibiční souboje, v časových disciplínách si soupeři nic nedarují. V Rotterdamu Bábek vedle několika úspěchů ve sprintu a keirinu třikrát vylepšil rekord dráhy v týmovém sprintu. Ve dvojici s polským cyklistou Mateuszem Rudykem zvládli dvě kola na dvousetmetrovém ovále za 20,28 sekundy. „Každý večer jsme porazili obě nizozemské dvojice a rekord jsme třikrát vylepšili. Domácí byli naštvaní, ani se k nám nepřiblížili, odjížděli jako jako absolutní vítězové týmového sprintu,“ popisuje dvojnásobný medailista z mistrovství světa.

V Brémách si připsal ještě vydařenější vystoupení. Šestidenní celkově ovládl, každý večer opanoval sprint, nebo keirin. A pětkrát vyhrál letmé kolo, navíc na dráze dlouhé 166 metrů rovněž zapsal rekordní čas, když ji objel za 8,53 sekundy.

V Brémách vyhrál podruhé celkově a vylepšil si tak vzpomínky na německý velodrom. „Před dvěma lety se mi tam přetrhl řetěz a zlomil jsem si klíční kost. Prožíval jsem zvláštní pocit, když jsem vjel na dráhu, hned se mi vše vybavilo. Když jsem teď udělal rekord a vyhrál, odjíždělo se mi odtamtud dobře,“ směje se evropský šampion v keirinu roku 2016.

Příští týden Bábek vyrazí na Šestidenní do Berlína, kde se na konci února uskuteční mistrovství světa. „Udělám si takové soukromé soustředění před šampionátem. Mám to tam rád. Jezdí se mi dobře. Doufám, že to vyšperkuji a budu ještě lepší,“ přeje si.

Tři Šestidenní v jednom měsíci sice představuji pořádnou porci, ovšem český dráhař se aspoň připravuje v ideálních podmínkách. „Dlouho jsem přemýšlel, jestli na všechny Šestidenní jezdit, ale po konzultaci s Pecou s Svaťou (trenér Petr Klimeš a vedoucí kouč Svatopluk Buchta – pozn. red.) jsme se shodli, že když neletím do Kanady na svěťák, bude pro mě nejlepší trénink na krytém velodromu. I když je to exhibice, každý den ze sebe ždímáme dost a pěkně se rozjezdím, což se se ukázalo na časech. To v Brně nemůžu. Navíc za to dostanu zaplaceno. Ve čtvrtek jsem byl na brněnském velodromu, kde jsem jezdil úseky mezi zaparkovanými auty, asi aby na ně nepršelo nebo nesněžilo, ještě byl pouze jeden stupeň Celsia,“ dodává.

Světový pohár v Kanadě

Od příštího čtvrtka do neděle hostí kanadský Milton poslední díl Světového poháru v dráhové cyklistice. Dukla Brno vyšle do boje Pavla Kelemena, který absolvuje sprint i keirin, a Martina Čechmana do sprintu. „Když se Pavlovi v Miltonu zadaří, můžeme na mistrovství světa v Berlíně startovat dva v keirinu, což je pro nás výhodné směrem k olympijským hrám. Ve sprintu to snad kluci taky dají a získají pro sebe dvě místa do Berlína i v této disciplíně,“ řekl brněnský dráhař Tomáš Bábek. Týmovou sestavu pro Kanadu doplňuje Sára Kaňkovská, která nastoupí ve sprintu i v keirinu.