Jeho cesta do Tokia nabírá reálné kontury. Dráhový cyklista brněnské Dukly Tomáš Bábek se při Světovém poháru v australském Brisbane blýskl třetí příčkou v keirinu. Před posledními dvěma díly olympijské kvalifikace pro hry v Tokiu v 2020 už má česká reprezentace účast v této disciplíně téměř jistou. „Můj poslední světový pohár v olympijské kvalifikaci a byla z toho bronzová medaile v keirinu i slušná porce bodů. Vše jde správným směrem,“ vzkázal na sociální síti Bábek.

Dráhový cyklista brněnské Dukly Tomáš Bábek s bronzovou medailí z keirinu v autralském Brisbane. | Foto: Facebook / Tomáš Bábek

Na finále keirinu v Austrálii se podepsal pád dvou jezdců, brněnský dráhař nestačil jen na vítězného Kevina Santiaga Quinteru Chavarru z Kolumbie a domácího Matthewa Glaetzera. „Postup do nejlepší dvanáctky si Tomáš musel zasloužit přes opravnou jízdu. V semifinále si velmi dobrým výkonem pojistil z druhého místa postup do finále. To je vždy ruleta a Tomáš útočící ze čtvrté pozice přespurtoval Brita Jacka Carlina na bronzovou příčku. Dva závody před koncem dvouleté olympijské kvalifikace přidal do žebříčku velkou porci bodů, která nás posunula na dohled Tokia. Máme radost,“ okomentoval bronzový výkon vedoucí trenér brněnské Dukly Svatopluk Buchta.