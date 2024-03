Ráno před závodem mu nebylo dobře po těle, rozhodně si nepřipadal, že by mohl konkurovat nejlepším světovým závodníkům. Dráhový cyklista brněnské Dukly Martin Čechman ovšem i v takovém rozpoložení zajel nejlepší výsledek kariéry. Při Nations Cupu v Hongkongu, což je obdoba světového poháru, obsadil čtvrtou příčku v keirinu. „Výsledku si nehorázně vážím. Kdyby někdo řekl dopředu, že to dotáhnu tak daleko, nevěřím mu. Konkurence byla neskutečná, všichni jsou před olympiádou maximálně vyladění, mají nejlepší formu. Vůbec nikdo nechyběl,“ radoval se.

Dráhový cyklista brněnské Dukly Martin Čechman při Nations Cupu v Hongkongu. | Foto: Shutaro Mochizuki

Po probuzení se přitom cítil hrozně, dolehla na něj únava z náročného programu i časového posunu. „Jet lag cítím moc, byla to druhá taková cesta, před měsícem jsme byli v Austrálii a chvíli trvá, než se člověk srovná s desetihodinovým časovým posunem. V Hongkongu je rozdíl sedmi hodin, takže tělo dostává hodně zabrat. V den keirinu jsme s Matějem Bohuslávkem na sebe na snídani koukali, že jsme oba vyřízení. Ale řekli jsme si, že do toho dáme všechno,“ popsal brněnský dráhař.

Ve finále keirinu původně obsadil pátou příčku, ovšem po vyloučení Matthewa Richardsona z Austrálie se posunul na čtvrtou pozici. „Je to nejlepší výsledek mé dosavadní kariéry a vnímám to jako první vlaštovku. Mám velkou radost a kdyby to šlo takhle dál, budu jedině spokojený. Teď chci zůstat na vlně a jezdit všechny závody ve finále, i když si moc dobře uvědomuji, jak strašně těžké bylo dostat se do finále,“ přiznal pětadvacetiletý cyklista.

Podle jeho slov mu pomohl systém se čtvrtfinále, který se jezdí pouze za předpokladu, že na startu keirinu je víc než 44 závodníků. Po prvním kole tak následuje čtvrtfinále a dráhaři mají větší šanci na reparát. Jak po prvním kole, tak po čtvrtfinále jsou opravy. Čechman v nich pokaždé uspěl.

Se semifinále a finále tak absolvoval šest ostrých jízd. „Díky tomu jsem měl větší možnost, abych se do finále dostal. Neřekl bych, že mi sedí tolik jízd, ale zvládám to. Na takovém závodě jsem v hlavě nastavený, abych se z toho nepodělal, i když jdou na mě myšlenky, že to je těžké. Dám do toho vše, co ve mně je, nejhůř prohraju,“ usmál se.

Keirin v Hongkongu ovládl Japonec Kaiya Ota. Mohl Čechman udělat něco jinak, aby se dostal na stupně vítězů? „Samozřejmě po závodě člověk zvažuje, co se dalo udělat jinak, našel jsem jednu teoretickou možnost, která mohla znamenat posun o jedno místo, ale nikdo učený z nebe nespadl. Všechno šlo hrozně rychle, dal jsem se jednou cestou a neříkám, že nebyla úspěšná. Možná by se závod odehrál jinak, kdybych udělal něco jiného, ale nerozpitvávám to. Jsem spokojený,“ řekl evropský šampion ve sprintu do 23 let.

Čtvrté místo mu zajistilo takovou porci bodů do žebříčku, že už má velmi blízko k říjnovému mistrovství světa v Kodani. Otevřela se mu opět naděje i na olympijské hry v Paříži. „Účast na mistrovství světa bych měl mít pravděpodobně jistou. Co se týče olympiády, je dost vzdálená, ale může se ještě něco stát, nechávám tuhle možnost otevřenou. Udělám maximum,“ slíbil dráhař z Ostrova na Karlovarsku.

Na letní olympiádu v Paříži povede cesta přes reprezentanty Kazachstánu či Trinidadu a Tobaga. „Šance tam je, ale Trinidad a Tobago má dva vynikající závodníky, Kwesi Browne byl se mnou ve finále a Nicholas Paul ve finále B. Muselo by se něco stát,“ přiznal Čechman, že není ve výhodné pozici.

Poslední Nations Cup se koná od 12. do 14. dubna v kanadském Miltonu. Po něm se uzavře olympijská kvalifikace. „Máme poslední dva týdny přípravy, čistě udržovací fáze. Hlavně nic nepřehánět, žádné těžké tréninky, protože už se nic nenatrénuje. Pokusíme se vyladit formu ještě výš,“ poznamenal Čechman.