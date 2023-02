Mezi sprintery brněnské Dukly roste několik možných nástupců Bábka v čele s Martinem Čechmanem. Ten na švýcarském velodromu zajel nejlepší český výsledek, když obsadil páté místo v keirinu. „Hrozně si toho vážím, protože konkurence na Evropě byla obrovská, všichni přijeli skvěle připravení. Samozřejmě jak se člověk dostane do finále A, pohlíží na medaili, kterou v něm získala půlka ze šesti lidí. Chtěl jsem být v lepší půlce, což nakonec nevyšlo, ale co se dá dělat,“ pronesl Čechman.

Vzhledem k tomu, že od poloviny prosince téměř měsíc marodil, jeví se finálová účast jako nadplán. „Dva týdny před Evropou jsem netušil, zda něco pojedu. S ohledem na tyto okolnosti jsem s pátým flekem velmi spokojený,“ těšilo čtyřiadvacetiletého Čechmana.

Dráhaři zahajují cestu do Paříže. Dukla Brno nasazuje i ženský tým

Evropský titul v keirinu vybojoval nizozemský fantom Harrie Lavreysen, každopádně český reprezentant nebyl ve finále do počtu. „Páté místo Martyho je absolutní top, takový výsledek se počítá. Trochu zamrzí, že medaile v určitou chvíli nebyla daleko, ale pětka je skvělá,“ ocenil brněnský trenér reprezentace Petr Klimeš.

Mistrovstvím Evropy odstartovala olympijská kvalifikace do Paříže a pátá příčka v keirinu zajistila slušný přísun bodů. „Určitě je to dobrý základ, ale body bude potřeba sbírat také na Nations Cupech a mistrovství světa. Šlo o první krok ze sedmi, ještě jich zbývá šest,“ vypočítal kouč zbývají závody kvalifikace.

V boji o Paříž už české reprezentaci nepomůže Bábek, ovšem Čechman předvedl, že ho může v keirinu zastoupit. „Marty už v minulosti ukázal, že je velký příslib, vyhrál mistrovství Evropy do třiadvaceti let ve sprintu, loni byl devátý na svěťáku a čtrnáctý na světě ve sprintu. Dlouho ukazuje, že má rozhodně potenciál,“ podotkl Klimeš.

Výsledky na ME v Grenchenu

Týmový sprint – muži: 7. místo Jakub Šťastný, Dominik Topinka, Martin Čechman (Robin Wagner), ženy: 8. místo Anna Jaborníková, Veronika Jaborníková, Natálie Mikšaníková.

Sprint jednotlivců – muži: 14. Čechman, 16. Topinka, ženy: 9. V. Jaborníková, 21. A. Jaborníková.

Keirin – muži: 5. Čechman, 21. Šťastný, ženy: 19. V. Jaborníková, 19. A. Jaborníková,

1 km s pevným startem: 10. Matěj Hytych, 11. Wagner.

500 m s pevným startem: 9. V. Jaborníková, 21. Mikšaníková.

Čechman neměl moc příležitostí jezdit keirin na velkých akcích, přednost totiž nejprve dostával Pavel Kelemen a pak Bábek. „Je pravda, že když jsem nastoupil do mužů, platilo nepsané pravidlo, že keirin jede buď Pavel, nebo Tomáš. Po konci Pavla jezdil keiriny hlavně Tomáš, protože v tom byl prostě lepší. Teď cítím, že se zodpovědnost trochu přelila na mou stranu a budu se snažit jejich výkony minimálně napodobit,“ slíbil Čechman.

Bábek jezdil nejen keirin, ale také pevný kilometr a stabilně třetí pozici v týmovém sprintu. Tu v Grenchenu převzal Čechman a spolu s Jakubem Šťastným a Dominikem Topinkou vyjeli sedmé místo. „Babson je můj dlouholetý kamarád a byl tahoun týmu, místo měl pevně dané a bude nám chybět. Jezdil skvěle třetí pozici v týmovém sprintu a špičkově kilometr, takovou výkonnost zatím u nikoho nemáme. Do kilometru nám dorůstá Matěj Hytych, který teď jel hezky, a třetí pozici v týmovém sprintu doplním já. Nikdy jsem ji nejezdil, ale na Evropě jsem si ji vyzkoušel a týmový sprint fungoval docela dobře,“ připomněl Čechman.

Mladému závodníkovi může výraznější role v týmu po konci Bábka prospět. „Marty byl trošku ve stínu, teď ho to může nakopnout, aby ukázal, že na to má. Ale jsou tu i ostatní kluci. Dominik Topinka parádně zajel dvojku v týmovém sprintu, Matěj Bohuslávek se dostává zpátky ze zranění, Kuba Šťastný se po přebudování týmového sprintu staví do nové role rozjížděče. Děláme spoustu nových věcí, aby byl celý tým úspěšný,“ doplnil Klimeš. „V kiláku na Evropě vyzvednu výkon Matěj Hytycha, který si zajel osobák a desátý flek je hezký na to, že jel poprvé mezi muži na elitní Evropě,“ ocenil trenér i výkon juniorského mistra světa a Evropy v kilometru.

Mezi ženami brněnské Dukly předváděla dle očekávání nejlepší výkony v Grenchenu nejzkušenější Veronika Jaborníková, která se blýskla devátým místem ve sprintu i v závodě na pět set metrů s pevným startem. „Verči výkony musím vyzvednout, zajela dobrou dvoustovku a v pětikilu se zlepšila o čtyři desetiny, ze svých časů ukrojila hodně,“ chválil Klimeš.

Dráhař Bábek končí kariéru. Každý šampion musí umět odejít. Můj čas nastal, říká

Veronika Jaborníková společně se sestrou Annou a Natálií Mikšaníkovou, které ještě loni závodily mezi juniorkami, jely poprvé na velké akci týmový sprint a zajely osmý čas. „Chtěly jsme, aby jely pod padesát sekund, zajely čas 49,3, což je dobrý start,“ těšilo Klimeše.

Pětice Šťastný, Topinka, Čechman a sestry Jaborníkovy si doma sotva vybalí a už je čeká další cesta, tentokrát do indonéské Jakarty, kde se od 23. do 26. února uskuteční první díl Nations Cupu, což je cyklistická obdoba světového poháru.