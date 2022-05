Na velodromu v jižním Ontariu odstartoval Nations Cup, obdoba světového poháru, v noci na pátek středoevropského času a potrvá do neděle. „Počítá se jen jeden Nations Cup ze tří a bude těžké překonat body z Glasgow. Zaplaťpánbůh jsme nějaké vydělali. Nations Cup je lépe bodovaný než mistrovství Evropy, což dřív bylo obráceně. Marty a Babson už můžou výsledek jen zlepšit,“ poznamenal brněnský i reprezentační trenér Petr Klimeš.

Z karibského ostrova do klece. Brno uvidí souboj Nathana a Adama v MMA

Martin Čechman obsadil deváté místo ve sprintu a Tomáš Bábek i s bolavými zády skončil desátý v keirinu. Tím získali slušný příděl bodů do žebříčku. „Buďme strašně rádi za Glasgow, byly to závody jako řemen. Martyho čas 9,73 na kvalifikační dvoustovku je pro nás světlo, že vlak furt držíme. Po dlouhé době jsme věnovali zimu připravě a podařilo se nám ji vygradovat, což jsme strašně potřebovali. Marty dostal za deváté místo čtyři sta bodů, to je pro nás strašně důležité,“ radoval se.

Čechman v Kanadě pojede opět sprint a keirin, Bábek ke keirinu i pevný kilometr a sprint jednotlivců absolvuje ještě Dominik Topinka. Společně jeli týmový sprint. Mezi ženami se představí Veronika Jaborníková. „Babson sbírá body v keirinu, Marty ve sprintu. Jde nám jako vždycky o to dostat se na mistrovství světa. V době covidové pandemie jsme nikde moc nezávodili a měli jsme na loňském mistrovství světa vyjeté jen jedno místo ve sprintu. Naším úkolem je nasbírat body, abychom se vrátili do hry a měli na mistrovství světa aspoň jednoho zástupce v každé disciplíně “ připomněl Klimeš šampionát, který v polovině října hostí francouzské Saint-Quentin-en-Yvelines.

Po návratu z Miltonu už dráhaři brněnské Dukly patrně vynechají červencový Nations Cup v kolumbijském Cali. Zaměří se na body, které potřebují ještě z kontinentálního šampionátu, dále se počítají tři závody první kategorie a tři druhé kategorie. „Musíme poslepovat body dohromady, abychom dosáhli co nejvyššího skóre. Když v Miltonu uděláme něco navíc, bude to skvělé, pokud ne, nic se nestane. Musíme se v kalendáři zaměřit na vybrané závody,“ doplnil.

KVÍZ: Rekord i zmařené sny. Jak znáte jihomoravskou stopu na MS?

Už za dva roky hostí Paříž olympijské hry, ovšem dráhoví cyklisté stále neznají postupový klíč. „Ještě není daný systém kvalifikace. Když jsme se v Glasgow ptali, Peruzzi (šéf dráhové cyklistiky v UCI Gilles Peruzzi – pozn. red.) se začal smát, že bude tak za měsíc a půl až dva. Jen řekl, že říjnové mistrovství světa se ještě nebude počítat,“ kroutil hlavou Klimeš.