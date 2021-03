Po přestupu Pavla Kelemena k vytrvalcům a s přibývajícími roky české jedničky Tomáše Bábka se upírá pozornost k mladším závodníkům. „Jedeme pořád v nějakých kolejích, takže to moc nevnímám, ale přichází nový olympijský cyklus, nová možnost. Doteď bylo jasné, kdo kam pojede, což pro někoho možná bylo demotivující. Je fajn, že to začíná celé nanovo,“ podotýká dvaadvacetiletý Čechman.

Ten už při kvalifikaci na hry do Tokia objížděl světové poháry, ale v této sezoně bude jeho role ještě výraznější. Dráhaři brněnské Dukly se aktuálně naplno chystají na seriál Nations Cupů, obdobu světových pohárů. První hostí od 22. do 25. dubna velšský Newport. „Budou to očuchávací závody. Třeba Angličané celý rok nikde nebyli, po dlouhé době se ukážou všechna velká jména,“ podotkl.

Brněnští sprinteři mají za sebou dvoutýdenní kemp v bulharském Plovdivu, kde tvrdě trénovali. „Potřebovali jsme před nadcházejícími závody ještě pošvihat na dřevěném velasu, který u nás bohužel nemáme,“ připomněl v České republice chybějící 250 metrů dlouhý krytý dřevěný ovál.

V Bulharsku absolvovali brněnští dráhaři hlavně silovou přípravu. „Jdu do všeho naplno a z takové makačky jsem hodně unavený. Bez silového období to bohužel nejde. Bylo těžké a ještě se z toho všichni dostáváme, ale cyklistika mě hlavně baví. Na konci měsíce pojedeme do Plovdivu znovu, ovšem už budeme ladit,“ řekl rodák z Ostrova na Karlovarsku.

Vždy po třech dnech dřiny měli závodníci den volna. „Jsme v pohodě parta lidí, takže se zabavíme. Pokecáme, něco zahrajeme, ať už deskovky nebo hry na počítači či playstationu,“ uvedl Čechman, který v listopadu na elitním mistrovství Evropy v Plovdivu pomohl ke stříbru týmovému sprintu.

V Bulharsku se čeští dráhaři také potýkali s opatřeními kvůli koronaviru, ale nejsou tak přísná jako u nás. „Mohli jsme jít ven, dát si třeba kafe. Restaurace otevřely až nějaký den po našem příjezdu, ale jen nám změřili teplotu, když jsme tam přišli,“ líčil.