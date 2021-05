Těšili se po dlouhé době na velké mezinárodní závody. Na silnou konkurenci, která jim vynahradí i množství příkazů a povinností, kterými sportovce svazují opatření proti šíření koronavirové nákazy. Výsledek? Dráhoví cyklisté brněnské Dukly si musejí na ostré klání zase počkat.

Dráhoví cyklisté brněnské Dukly (na snímku Sára Kaňkovská) strávili další dva týdny na soustředění v Bulharsku. | Foto: Dukla Brno/Svatopluk Buchta

Po zrušení dubnového Nations Cupu ve velšském Newportu neodcestují ani do Hongkongu, který druhý díl obdoby světového poháru hostí od 13. do 16. května. „Věděli jsme, že covidová bublina s sebou nese velká rizika a spoustu obstrukcí, při hromadě testů hrozilo nebezpečí, že někdo na jedenadvacet dní skončí zavřený v karanténě v Hongkongu. Řekli jsme si, že to stejně podstoupíme, protože nám přišla nabouchaná startovka. Těšili jsme se konečně na závody, které potřebujeme. Jenomže potom jsme se dozvěděli o ztížení,“ líčil kouč brněnských i reprezentačních sprinterů Petr Klimeš.