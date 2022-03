Přepravila se tam kompletní brněnská ekipa včetně juniorů, dohromady osmadvacet lidí spolu strávilo dvanáct dní. „Bylo nás tam fakt hodně, ale nedá se mluvit o ponorce, jsme na sebe zvyklí. Skupiny se spolu potkávaly a střídali jsme se, třeba junioři šli do posilovny o dvě hodiny dřív než muži,“ líčí Martin Čechman, evropský šampion do 23 let ve sprintu.

Brněnským útočištěm se stal nový dřevěný ovál zakrytý nafukovací halou. „Uprostřed velodromu je atletický stadion, takže moderní multifunkční hala podobná té ve Vídni. Čekal jsem to horší, ale velodrom je fungl nový a všechno bylo skvělé,“ hodnotí.

Zatímco do bulharského Plovdivu jezdila Dukla za tréninkem víc než 1230 kilometrů, do Slovinska to není ani polovina. „V porovnání s Bulharskem to je určitě blíž a i když je v Plovdivu taky hezký velodrom, přece jen kulturní rozdíl tam vidím malinko větší než ve Slovinsku. Vypadá to, že budeme trénovat tam, pokud půjde třeba o dvoutýdenní kempy,“ přemítá Čechman.

Přestože ve Slovinsku není začátkem března o moc tepleji než u nás, měla tam brněnská Dukla ideální podmínky. „Přijde mi, že Slovinsko je jedna velká vesnice, bylo to tam takové odříznuté, ale příjemné. Měli jsme krásný hotel, o jídlo bylo taky postaráno, hezká příroda, ovšem teplota tam na konci února není na velké vycházky, byť sluníčko svítilo malinko tepleji než tady. Absolvovali jsme těžké tréninky, takže člověk ani nechtěl nikam chodit, spíš si lehnout a byl spokojený,“ usmívá se dráhař z Ostrova na Karlovarsku.

Na rozdíl od listopadového kempu v Chorvatsku už brněnští cyklisté nenajížděli kilometry na silnici, veškerý trénink situovali na velodrom a do posilovny. „Máme relativně dlouho do závodů, takže tréninky jsou těžké a soustředění bylo prostě náročné, snažili jsme se co nejvíc využít dráhu. Většinou jsme trénovali tři dny po sobě dvoufázově, pak den volno,“ přibližuje třiadvacetiletý Čechman.

Specifické tréninky na dráze se zaměřovaly na jednotlivé disciplíny. „Nejdřív jsme dělali týmový sprint, abychom si na sebe zvykli a sjeli se, další dny někdo zkoušel keirin, sedmikila a podobně,“ popisuje. „Obětovali jsme tomu docela dost, podle mě bude letos výsledek dobrý,“ vyhlíží dubnový start sezony.

Letos dráhaři brněnské Dukly pozměnili i přípravu v posilovně, aby si navykli na těžké převody na kole. „Snažíme se zvedat těžší váhy a dělat míň opakování, což mi docela vyhovuje. Dřív jsem cvičil deset dřepů se stokilovou činkou, teď jsou to třeba dva s váhou sto padesát kilo. Ovšem každá část přípravy přes rok je těžká, v tom není tak diametrálně odlišná,“ upozorňuje Čechman.