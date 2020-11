Budou u toho také sprinteři brněnské Dukly. „Překvapuje mě, jak v takovém městě, které je stále trochu poznamenané komunismem, vyroste tak krásný velodrom, a my Češi žádný nemáme. Takový potřebujeme doma,“ poznamenal brněnský dráhař Dominik Topinka.

Oficiálně zvaný Kolodrum Plovdiv byl dokončen před pěti lety. Čeští reprezentanti na něm před šampionátem několik dní trénovali, v Brně se mohli chystat jen venku na betonové dráze. „Všichni jsme příjemně překvapení, až naštvaní, jak mají krásný velodrom, perfektně vyřešený, z podzemního parkoviště je rovnou přístup na dráhu. Má velkou diváckou kapacitu, dráha je skvělá,“ uvedl brněnský i reprezentační trenér Petr Klimeš.

Bulharsko nepatří mezi dráhové velmoci, evropský šampionát hostí poprvé v historii. „Hodně ho chtěli, snaží se. Město má hezký historicky základ, je tu amfiteátr, hrad, ale jinak není moc hezké, rozbité silnice, baráky. Ovšem obchody jsou narvané, jen to halí škaredější kabát. S ničím však není problém, ubytování v pohodě, na dráhu to máme kousek,“ podotkl Klimeš.

Jeho svěřenci okusí závody na dřevěné dráze poprvé od únorového mistrovství světa v Berlíně. Další program včetně olympijských her zrušila či odložila koronavirová pandemie. Její důsledky se projevují také na účasti v Plovdivu. „Není to plnohodnotné mistrovství Evropy, na to si hrát nebudeme. Chybí špička, vůbec tady nejsou Nizozemci, Francouzi, z Německa jen Maximilian Levy, Britové přivezli jen ženy, Poláci vytrvalkyně,“ popsal Klimeš.

Dukla Brno na ME

MUŽI

týmový sprint: Dominik Topinka, Martin Čechman (Jakub Šťastný), Tomáš Bábek

sprint: Čechman, Šťastný

keirin: Čechman, Bábek

kilometr s pevným startem: Bábek, Šťastný

ŽENY

týmový sprint: Sára Kaňkovská, Veronika Jaborníková (spolu s Petrou Ševčíkovou z Dukly Praha)

sprint, keirin, 500 metrů s pevným startem: Kaňkovská i Jaborníková

Na neúčasti některých zemí se podepsala různá koronavirová opatření v Evropě. „Západní státy mají jiná pravidla, někdo nechce cestovat. Každý vidí Covid po svém. Někdo má menší strach, někdo větší,“ řekl Klimeš.

Ovšem nic to nemění na faktu, že vítěz každé disciplíny na sebe navlékne dres evropského šampiona a na krk si pověsí zlatou medaili. „Samozřejmě se těším, bude to mít atmosféru, po dlouhé době s někým porovnáme síly a uvidíme, zda bylo k něčemu, co jsme dělali. Užijeme si to a když získáme nějaké medaile, bude to skvělé,“ pronesl kouč Dukly.

A šanci jeho svěřenci mají. Tomáš Bábek už na evropském šampionátu v roce 2016 ovládl keirin, Martin Čechman se v Plovdivu představí jako čerstvý mistr Evropy do 23 let ve sprintu z italského města Fiorenzuola d'Arda. „Z medaile samozřejmě budu mít radost, všichni si uvědomujeme její hodnotu. Bereme to jako velký závod, ale nebudeme se přehnaně chlubit, takoví ani nejsme,“ pravil Klimeš.

Šanci na cenný kov mají jeho svěřenci už úvodní den šampionát, ve středu odpoledne nastoupí Dukla Brno na start týmového sprintu s rozjížděčem Topinkou. Nováček na šampionátu dosud reprezentoval jen v bikrosu. „Bude to moje premiéra na závodech na dřevěné dráze, ale s nervozitou jsem se naučil pracovat v bikrosu. Nemůže být, protože člověka sežere. Jdu na start s čistou hlavou. Prodám, co jsem natrénoval a předám klukům co nejvyšší rychlost, aby pokračovali. Těším se,“ hlásil sedmadvacetiletý dráhař.

V týmovém sprintu se českému triu postaví domácí Bulharsko, Řecko, Ukrajina, Rusko a Španělsko. „Bude to taková rallye východní blok až na výjimku, což nám určitě otevírá možnost na medaili. Hlavně si poprvé na takovém závodě vyzkoušíme nové složení týmového sprintu s Topnou,“ hlesl trenér.

Topinka s přípravou na dráze začal teprve v květnu a už oblékne český dres na mistrovství Evropy. „Je pro mě výzva, že po pár měsících dostanu možnost jet tak velké závody. Pokud získáme medaili, historie už se neptá, jaká byla konkurence. Budu stejně spokojený,“ vzkázal z Plovdivu Topinka.