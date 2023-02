Bábek po výhře v Berlíně trhal dres, pak si pobrečel s končícím kamarádem

Starší ze sester přitom stále spadá do kategorie do 23 let, její sestra Anna a Mikšaníková závodily ještě v loňském roce jako juniorky a vybojovaly světový bronz v Tel Avivu. „Máme radost, že tady holky jsou, je to jejich první velká zkušenost. Pokud by tým měl v budoucnu pomýšlet na výsledky, musí začít jezdit na velkých závodech, aby si to holky osahaly,“ podotkl reprezentační kouč Petr Klimeš.

Nominace českých dráhařů na ME v Grenchenu

Muži: Jan Voneš (omnium, madison), Adam Křenek (bodovací závod), Denis Rugovac (vylučovací závod), Radovan Štec (scratch, madison), Dominik Topinka (sprint, keirin, týmový sprint), Jakub Šťastný (týmový sprint), Matěj Hytych (1 km s pevným startem), Robin Wagner (1 km s pevným startem, týmový sprint), Martin Čechman (keirin, sprint),

ženy: Petra Ševčíková (omnium, scratch, madison), Kateřina Kohoutková (madison), Kristýna Burlová (bodovací závod), Barbora Němcová (vylučovací závod), Veronika Jaborníková (týmový sprint, 500 m s pevným startem, keirin, sprint), Anna Jaborníková (sprint, keirin, týmový sprint), Natálie Mikšaníková (týmový sprint, 500 m s pevným startem).

Trojice mladých závodnic představuje budoucnost české dráhové cyklistiky, proto dostávají příležitost už na prahu olympijské kvalifikace. „Je potřeba, aby zlepšily čas, který byly schopné jezdit v juniorkách, což by s pomocí Verundy měly zvládnout. Kdyby na to neměly, tak by sem nejely. Přechod mezi juniorskou a elitní kategorií je složitý, kdyby na závody nejezdily, propast by se prohlubovala,“ vysvětlil český kouč.

Dvaadvacetiletá Veronika Jaborníková plní pro své mladší parťačky včetně osmnáctileté sestry Anny roli rádkyně na velké akci. „Pořád se to učím, moc mi ta role nevyhovuje. Mám pocit, že se taky mám pořád hodně co učit, zatím si netroufám úplně někomu radit,“ sdělila.

Na startu týmového sprintu bude devět zemí, do prvního kola z kvalifikace jich postoupí osm. „Holky to zkoušely na soustředění a věřím, že se s tím poperou a technicky zvládnou vše tak, jak má týmový sprint vypadat. Věřím, že zajedou čas pod padesát sekund,“ přál si Klimeš.

Ve středu pojedou v Grenchenu týmový sprint také muži a v sestavě brněnské Dukly chybí protřelý Tomáš Bábek. Trojice nastoupí ve složení Jakub Šťastný, Dominik Topinka a Robin Wagner. „Tým je kompletně předělaný nejen z důvodu, že nejede Babson, ale byl v něm pevně zabudovaný i Matěj Bohuslávek, který v prosinci prodělal operaci kolene. Na první pozici tak pojede Kuba Šťastný, ostřejší premiéra na druhé pozici čeká Dominika Topinku, který měl doteď hlavní úkol rozjíždět, trojku zkusí podržet Robin,“ popsal Klimeš.

Jaborníkovu čekají na mistrovství Evropy všechny čtyři disciplíny. „Budu spokojená, když se dostanu do finále keirinu. Není to moje nejoblíbenější disciplína, ale poslední dobou jsem ji nejezdila na závodech zle. Ve sprintu a pětikilu je to těžší, budu mít radost, když zlepším své časy,“ uvedla dráhařka z Břeclavi.

Dráhař Čechman se po návratu z Grenchenu léčí čajem a ještě nemá dárky

Švýcarským šampionátem začíná olympijská kvalifikace, která zahrnuje i mistrovství Evropy v Nizozemsku příští rok, čtyři závody Nations Cupu a srpnové mistrovství světa ve Skotsku. „Evropou začíná dlouhá sezona a naším úkolem je během ní nasbírat co největší množství bodů do kvalifikace, abychom měli nějakou šanci,“ doplnil Klimeš.