Z rozjížděk keirinu postupovaly dál vždy dvě nejrychlejší závodnice, Jaborníková v ní obsadila čtvrtou příčku ze šesti. Následovala oprava, ve které skončila poslední čtvrtá. „Keirin mě mrzí. Chtěla jsem postoupit do čtvrtfinále, ale oprava byla strašně krátkou dobu po prvním kole. Měla jsem jen chvilku na odpočinek a ta jízda mi nesedla,“ hlesla Jaborníková, který pochází z Břeclavi.

Čechman se raduje z první vítězné jízdy na MS, Jaborníková zlepšila český rekord

Z mistrovství světa se však stále jedenadvacetiletá závodnice vrací s českým rekordem na dvě stě metrů s letmým startem a také novým národním maximem v závodě na 500 metrů s pevným startem. „Měla jsem radost, že jsem se zlepšila ve sprintu, ale z pětikila ještě o něco větší, tam jsem zrychlila o tři desetiny,“ řekla Jaborníková.

Výkony aktuální vicemistryně Evropy do 23 let v závodě na 500 metrů ocenil také brněnský a reprezentační kouč Petr Klimeš. „Pětikilo bylo skvělé. Postupuje salámovou metodou zlepšování rekordů a teď ukrojila ze salámu větší kousek, tak pět deka místo plátku, což bylo fajn,“ glosoval její rekord Klimeš. „Keirin jí ještě moc nejde, tam se musí otrkat, ale je to na dobré cestě,“ pravil český kouč.

S vystoupením svých svěřenců ve Francii byl spokojený. „Udělali mi radost všichni. Matěj (Bohuslávek – pozn. red.) si zajel rekord na pevné kolo, Verča dva rekordy, Robbie (Wagner) si udělal osobní rekord na kilák i Marty (Čechman) zajel nejlepší čas na dvě stě padesátce. Věřil jsem, že ve sprintu bude v patnáctce, pořád u něj vidíme progres, což je důležité. Nemůžu vybírat jeden výkon mezi všemi,“ sdělil Klimeš.

Potřebovali zajet kilometr pod minutu. Wagnerovi k postupu scházelo půl sekundy

Vylučovací závod vyhrál Ital Elia Viviani. Elitní spurtér, jenž má na kontě vyhrané etapy ze všech tří Grand Tour, obhájil titul z loňského šampionátu v Roubaix, kde se v této disciplíně udělovaly světové medaile poprvé. Patnáctý skončil Denis Rugovac, jenž zhruba dvě hodiny předtím nedokončil společně s Danielem Baborem bodovací závod dvojic. V něm získala zlato domácí dvojice Donavan Grondin, Benjamin Thomas. Neolympijský bodovací závod vyhrála Britka Neah Evansová, Kateřina Kohoutková skončila bez bodu šestnáctá.