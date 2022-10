Teď je zpátky na známém místě. Na francouzském národním velodromu na předměstí Paříže se opět koná světový šampionát, který začíná ve středu a vyvrcholí v neděli. „Doléhá to na mě. Na cílové rovince jsem se díval nahoru a jako bych tam viděl Magdu (manželka – pozn. red.), jak mi fandila s vlajkou. Je pěkné si to připomenout. Na ten velodrom mám dobré i špatné vzpomínky. V roce 2015 jsem strašně pokazil start a chytil mě blok na kiláku, další rok jsem to dobře anuloval mistrákem Evropy,“ usmál se Bábek.

Na start keirinu i pevného kilometru se postaví také na letošním šampionátu. „Budu spokojený nezávisle na výsledku, když se mi podaří jet na hranici svých možností, co se týče dlouhodobé výkonnosti. Mám pocit, že jsem dobře natrénoval. Myslím tady na stupně vítězů, ale je to rok od roku těžší. Nechci být pak zklamaný nebo frustrovaný. Chci dát to nejlepší, co ve mně je, a uvidím, jak to dopadne. Trochu nás svazují překážky, které se obecně staví české reprezentaci na dráze,“ povzdechl si například nad chybějícím velodromem s mezinárodními parametry.

V Saint-Quentin-en-Yvelines se pojedou dráhové závody při pařížské olympiádě v roce 2024. Bábek zatím neví, zda vydrží u závodění až do té doby. „Těžko říct, jak to bude, nechávám si hodně otevřená vrátka. Je tady několik mladých kluků a nerad bych, aby jim starý pes bral místo. Minulou olympiádu jsem si víceméně vyjel a měl jsem šanci, ale nepodařilo se to podle představ. Myslím, že je taky fér respektovat koloběh života,“ podotkl pětatřicetiletý závodník.

Česká nominace

Sprinterské disciplíny: Martin Čechman, Dominik Topinka, Tomáš Bábek, Matěj Bohuslávek, Robin Wagner, Veronika Jaborníková.

Vytrvalostní disciplíny: Kateřina Kohoutková, Petra Ševčíková, Jan Voneš, Daniel Babor, Denis Rugovac.

Právě Bábek zajistil české reprezentaci naposledy medaile ze světového šampionátu. V roce 2017 získal v Hongkongu stříbro na kilometru s pevným startem a bronz v keirinu. V obou disciplínách je i evropský šampion – keirin vyhrál v roce 2016, na kilometru uspěl o čtyři roky později. „Cyklistice jsem dal hodně, dost jsem toho dokázal, některé závody se mi taky nepodvedly. To ctím a zároveň myslím, že není fér, abych se stavěl jako středobod týmu a říkal, že Paříž bude moje. Vím, že jsou tu další kluci, taky nějaké zkušenosti potřebují a nechci jim stát v cestě,“ pronesl brněnský rodák.

Ve Francii závodí vedle něj ještě pět vyslanců brněnské Dukly. „Začínáme týmovým sprintem, pro něž máme kvarteto jezdců a strašně rádi bychom se podívali do osmičky nejlepších, spokojeni budeme i s desítkou. Keirin absolvuje Tomáš Bábek a v jeho věku musí myslet na postup do semifinále i výše,“ uvedl trenér sprinterské reprezentace Petr Klimeš.

Pevný kilometr pojede s Bábkem ještě Robin Wagner a kouč doufá v umístění v nejlepší desítce. „Ve sprintu se představí Martin Čechman. Má dobrou formu, ale pro postup z kvalifikace bude potřeba atakovat český rekord,“ upozornil brněnský trenér.

Veronika Jaborníková pořád ještě patří mezi závodnice kategorie do 23 let, v níž v červenci vybojovala evropské stříbro na 500 metrů s pevným startem. „V tomto závodě bude usilovat o další zlepšení svého nejlepšího času. Ve sprintu jede sbírat především zkušenosti a startovat bude i v keirinu, kde bychom ji rádi viděli v semifinále,“ doplnil Klimeš.

Ve Francii se představí také pět vytrvalců. „Na startu bude opravdu vynikající konkurence a každý úspěch bude skvělý. Daniel Babor může ve scratchi myslet třeba i na medaili, ale je to vždy loterie. Rozhodně scratch a vylučovací závody jsou disciplíny, kde úspěch není nereálný. V první polovině startovního pole bychom byli rádi i v omniu žen a v madisonu mužů,“ uvedl kouč vytrvalců Milan Kadlec.