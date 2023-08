Jsou připravení, mají formu, dali do toho všechno. Kdy jindy měli dráhoví cyklisté brněnské Dukly prolomit postupovou osmičku v týmovém sprintu na mistrovství světa než v Glasgow. Jenže jim zjevně není přáno…

Dráhoví cyklisté Matěj Bohuslávek, Dominik Topinka a Martin Čechman (na snímku) z Dukly Brno v týmovém sprintu na mistrovství světa v Glasgow. | Foto: Martin Straka

Trojice ve složení Matěj Bohuslávek, Dominik Topinka a Martin Čechman skončila jedenáctá se ztrátou dvou desetin sekundy na postup do prvního kola. Důvody, které to zapříčinily, by sotva vymyslel nějaký scénárista.

Při prvním startu Čechman zlomil pedál a spadl. Při druhém rozhodčí špatně upevnil Bohuslávkovo kolo do bloku, český sprinter při rozjíždění podhrábl. „Nejvíc mě mrzí, že jsme skončili dvě desetiny od vytoužené osmičky, přitom Matěj jel první kolo sám za 17,7 sekundy, ve druhém 18,1, takže měl čtyři desetiny rezervu. Myslím, že bychom tu historickou osmičku konečně dali, ale někdo nám to nepřál. Tým na to prostě měl, věnovali jsme tomu poslední měsíc intenzivní práce a potká nás taková smůla,“ litoval brněnský i reprezentační kouč Petr Klimeš.

Občas se na závodech stává, že při startu týmového sprintu závodník spadne a na tomto šampionátu mají rozhodčí nařízeno, aby se starty neopakovaly. Jenže v případě Čechmana šlo o technický problém, který nemohl ovlivnit. „Nechápu, že to rozhodčí neodstřelil, asi myslel, že Marty spadl schválně. Jenže on rozlomil pedál, noha mu vyletěla a rozsekl si koleno,“ líčil kouč.

Čechman něco takového ještě nezažil. „Za tu dobu, co jezdím na kole, se nikdy nestalo, že by někdo zlomil pedál napůl. Přitom jsme předtím zkoušeli starty naplno a nic se nestalo, pedál neměl známky poškození. Praskl tlakem ve vteřině. Okamžitě jsem spadl, ale rozhodčí to neuznal jako pádný důvod zastavit a Matěj dál jel celé kolo,“ popsal Čechman.

Jelikož rozhodčí závod hned nezastavil výstřelem, Bohuslávek jako rozjížděč odjel na plný výkon jeden okruh, až v cílové rovince viděl ležícího parťáka. „Neviděl jsem, co se stalo, nikoho jsem neslyšel v té helmě a v euforii na startu. Měl jsem patnáct minut pauzu, snažil jsem se vydýchat a připravit se druhou jízdu, ale nastala chyba v bloku,“ povídal Bohuslávek.

Čeští reprezentanti dostali šanci k opravě přibližně po čtvrt hodině, jenže rozhodčí neuchytil kolo v bloku, jak měl, takže se při Bohuslávkově startu pohnulo. „Blok vás při startu drží, ale zadní kolo bylo volné, tudíž se při výjezdu hnulo a prohrábl jsem. Musel jsem jet, protože už jsme měli jen tento pokus. V prvním kole jsme ztratili možná půl vteřiny. Jsme naštvaní, smutní, na osmičku jsme měli,“ řekl Bohuslávek.

Postupovou osmičku nakonec uzavřeli Číňané časem 43,658 sekund, čeští reprezentanti zajeli výkon 43,893, který stačil na jedenáctou pozici. „Víme, jak Matěj první kolo dokončil, když Čechy ležel. Kdybychom to hodili k našim časům z druhé jízdy, byl by to jiný postupový čas. Ukázali jsme, že se dokážeme připravit a můžeme být ještě lepší,“ pronesl Topinka.

V kvalifikaci o olympijské hry český týmový sprint na postupovou osmičku ztrácí. „Budeme po mistrovství světa desátí, musíme ještě zabojovat na Evropě a třech Nations Cupech. Doufám, že jsme si vybrali smůlu a už nás nepotká do konce kvalifikace. Přestože trénujeme hlavně na betonu, kluci dokážou časy zlepšovat a věří si. Marty jel nejrychlejší trojku v historii českého týmového sprintu, jen škoda, že neklapl start. Smůla zmařila obrovské úsilí, které jsme tomu obětovali,“ hlesl trenér Klimeš.