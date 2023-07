Půl sekundy dělilo dráhové cyklistky brněnské Dukly od evropského titulu. Na šampionátu v portugalské Anadii vybojovaly v kategorii do 23 let stříbro v týmovém sprintu.

Veronika Jaborníková, Anna Jaborníková, Sára Kateřina Peterková a Natálie Mikšaníková (zleva) slaví stříbro na mistrovství Evropy do 23 let v týmovém sprintu. Uprostřed trenér Lubomír Vojta. | Foto: Dukla Brno

V první jízdě nastoupily ve složení Sára Kateřina Peterková, Anna Jaborníková, Natálie Mikšaníková a čtvrté místo jim zajistilo postup do druhého kola. V něm trenér Lubomír Vojta nasadil Veroniku Jaborníkovou za Peterkovou a brněnské dráhařky se druhým časem kvalifikovaly do finále.

Tam už byly nad jejich síly soupeřky z Velké Británie, které ve složení Edmundsová, Parris-Smithová, Moirová zvítězily o 0,531 sekundy. Třetí skončily Polky. „Ve finále jsme zkusili těžší převody, ale na silné Angličanky to nestačilo. Přesto je to velký úspěch a jistě příslib do dalších závodů,“ okomentoval druhou příčku Vojta.

V závodě na kilometr s pevným startem do 23 let zůstali dráhaři Dukly Brno těsně pod stupni vítězů. Matěj Hytych dojel čtvrtý a Jakub Malášek pátý. Oba v této kategorii závodí první rok. Zlato získal Matteo Bianchi z Itálie.

Veronika Jaborníková v pátek jede semifinále sprintu.