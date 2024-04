Až se na letních olympijských hrách v Paříži rozjedou soutěže v dráhové cyklistice, možná členy brněnské Dukly přepadne splín. Do poslední chvíle bojovali o účast na svátku pod pěti kruhy, jenže po závěrečném dílu kvalifikace se smiřují s tím, že tentokrát se olympiáda obejde bez nich. „Samozřejmě mě mrzí, že tam nejsme, na druhou stranu jsme nebyli extrémně daleko. Všude nám chybí zhruba dvě místečka,“ řekl trenér sprinterské reprezentace a brněnské Dukly Petr Klimeš.

Matěj Bohuslávek rozjíždí v brněnské Dukle týmový sprint. | Foto: Martin Straka

O víkendu se vyvrcholil Nations Cup v kanadském Miltonu, poslední díl světového poháru. Brněnští dráhaři sice živili ještě nepatrnou naději, jenže ta po závodech zhasla. „Mrzí nás, že jsme nepostoupili. V týmovém sprintu jsme s Martinem Čechmanem a Dominikem Topinkou dokázali, že patříme do první osmičky podle výsledků, co jsme zajížděli na svěťácích. Čas pořád stahujeme dolů, osmkrát jsme jeli pod čtyřicet čtyři sekund, to už je náš standard. Odvedli jsme dobrou práci, fakt se zlepšujeme a jdeme si za tím, akorát nám chybělo trochu štěstí na to, abychom na olympiádě byli. Kvalifikaci nám pokazilo jen mistrovství světa,“ připomněl rozjížděč týmového sprintu Matěj Bohuslávek srpnový světový šampionát v Glasgow. Tam nejprve českou trojici zastavil zlomený pedál a v opravné jízdě špatné upnutí kola do startovního bloku. „Jeden závod a vše by bylo jinak,“ doplnil.

Týmový sprint je hlavní disciplína, která rozhoduje o postupu na olympijské hry. Do Paříže jede osm nejlepších národů, to jejich závodníkům zajistí také účast v keirinu a sprintu jednotlivců. Na ostatní už zbývá po zredukování pořadí jen několik míst v individuálních disciplínách.

Česká republika je v olympijském žebříčku týmového sprintu desátá. „V letošní sezoně jsme dvakrát skončili sedmí a jednou osmí na svěťácích, vždy jsme postoupili do hlavní soutěže. Dokázali jsme hrát tu hru s nejlepšími,“ těšilo Klimeše.

Po čtvrtém místě v keirinu na předchozím Nations Cupu v Hongkongu vycítil olympijskou šanci Martin Čechman. V Kanadě obsadil dvanáctou příčku, jenže to na postup nestačilo. „Čechy předvedl oproti loňské sezoně velké zlepšení," chválil Klimeš. „Po prvním roce kvalifikace jsme na tom nebyli dobře, podařilo se nám to dohnat, ale na postup to nestačilo,“ hlesl kouč.

V kvalifikaci sprintu jednotlivců v Miltonu se blýskl osobním rekordem na letmou dvoustovku Bohuslávek, který časem 9,815 sekund předčil i Čechmana. V úvodní jízdě Bohuslávek vyřadil domácího Tylera Rorkea, jenže v osmifinále narazil na dvojnásobného olympijského šampiona Harrieho Lavreysena z Nizozemska a vypadl. „Osobák na dvoukilo se počítá, s první vyhranou jízdou jsem byl spokojený. Lavreysenovi jsem se to snažil znepříjemnit, ale je jinde,“ uznal Bohuslávek.

Ještě v úvodu letošního roku se hřála na postupovém místě v keirinu Veronika Jaborníková, jenže na Nations Cupech se jí nedařilo a olympiádu bude taky sledovat jen v roli divačky. „Měla postup ve svých rukou, ale přišla o něj. Nezajížděla dobré výsledky, i když to měla nadějně rozehrané, postupové místo neudržela,“ litoval trenér Klimeš.

Boj Jaborníkové o Paříž hodně prožíval Bohuslávek, protože jsou partneři. „Milujeme se, takže i toho druhého štve, když něco nevyjde. Sedím na tribuně a moc chci, aby to zvládla, když to nevyjde, jsem taky zklamaný a naštvaný. Kvalifikace trvá dva roky a pak rozhoduje jeden závod, který nevyjde, to je těžké. Verunka je hrozně smutná, ale jdeme dál, pořád je mladá a má vše před sebou. Potřebuje se ještě vyzávodit, to jediné chybí, dřina tam je,“ podotkl Bohuslávek.

Brněnští dráhaři tak už vyhlížejí olympijské hry v Los Angeles 2028. „Sice jsou za čtyři roky, ale za chvíli zase začíná olympijská kvalifikace, která potrvá dva roky. Zase tak daleko to není. Všichni jsme motivovaní a prostě to klapne,“ povídal přesvědčivě Bohuslávek.