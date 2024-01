Povedené mistrovství Evropy mají za sebou dráhoví cyklisté brněnské Dukly. Na šampionátu v nizozemském Apeldoornu se v individuálních disciplínách třikrát umístili v nejlepší desítce, ale také výkon v týmovém sprintu napovídá, že se snaha českých reprezentantů ubírá správným směrem.

Dráhový cyklista brněnské Dukly Martin Čechman s trenérem Petrem Klimešem (vpravo). | Foto: Martin Straka

„Takové výsledky jsme dlouho neměli. Mám radost, že jsme konkurenceschopní, hřeje mě to u srdce. Medaile jsou vysoko, nejlepší borci jsou o třídu dál než ostatní, ale jeli jsme plichtu s Francouzi, Angličany, Němci, dlouhou dobu se nám nedařilo ten vlak chytit. Kluci ukázali, že jsou schopní závodit s nejlepšími, z Evropy jsme přijeli naplnění optimismem,“ prohlásil brněnský i reprezentační kouč Petr Klimeš.

Jak okomentoval jednotlivé disciplíny?

TÝMOVÝ SPRINT. Trojice Matěj Bohuslávek, Dominik Topinka a Martin Čechman obsadila sedmé místo, ovšem zajela dokonce šestý kvalifikační čas. „Kluci jeli perfektně týmový sprint, i když ve druhé jízdě nezahákovali, tak čas 43,5 jsme nejeli mnoho let. Když se ještě trochu sladíme, jsme schopní čas vylepšit. V týmovém sprintu se nám konečně podařilo probudit potenciál, od pátého místa nás dělilo několik setinek. Mrzelo mě to vůči klukům, obě jízdy jeli dobře, mnohem hezčí umístění nám uniklo o kousek,“ líčil Klimeš.

Sedmou příčku obsadily také ženy ve složení Natálie Mikšaníková, Veronika Jaborníková a Anna Jaborníková. „Verča byla přes svátky nemocná, brala antibiotika, nebyla ve standardní formě. takže i když si Natka na jedničce vylepšila osobák o tři desetiny, neprojevilo se to tak, že by tým sprint zrychlil. Nedají se však z toho vyvozovat extrémní závěry,“ pravil trenér.

KEIRIN. Parádní českou disciplínou posledních let je keirin, což potvrdil Čechman, který postoupil do finále, kde obsadil šestou příčku. „V keirinu je poslední dobou fenomén Harrie Lavreysen, který v devadesáti procentech jízd zvítězí a ze šedesáti procent ještě dojede s mezerou před ostatními. Pokud ho máte v jízdě, jediná šance je za ním jet a zkusit mu vyhákovat, nebo se pokusit o útok, který třeba jednou vyjde. Marty to ve finále zkusil z jedničky, ale nevyšlo to. Z hlediska boje o medaile to byl risk, ale zase bojovný výkon a v keirinu to jinak nejde. Vyhrál rozjížďku nad Michailem Jakovlevem, pošéfoval si semifinále, byla radost se na něj dívat,“ ocenil Klimeš.

Veronika Jaborníková skončila v keirinu třináctá. „Na Evropě nebylo tolik závodnic, mysleli jsme, že by mohla být v semifinále, bohužel to nevyšlo,“ zalitoval.

SPRINT. Ve sprintu jednotlivců se Čechman blýskl šestým nejrychlejším kvalifikačním časem, letmou dvoustovku zvládl za 9,722 sekund. Stopku mu v těsné osmifinálové jízdě vystavil Vasilijus Lendel z Litvy. „Marty zajel skvěle kvalifikaci, od dob Keliše (Pavel Kelemen – pozn. red.) v roce 2015 tak dobře nikdo nejel. S Lendelem prohrál o půl centimetru, ale sprint je vabank. Rozdíl mezi patnáctým nebo desátým závodníkem na dvoustovce je v setinách, což ve finále nic neznamená, soupeři se vyrovnávají. Marty takový čas dlouho nejel, navíc v Apeldoornu není tak rychlá dráha,“ potěšilo reprezentačního kouče.

PEVNÝ KILOMETR. Šanci v kilometru s pevným startem dostali talentovaní mladíci, Jakub Malášek skončil devátý, Matěj Hytych dvě příčky za ním. „Kubovi postup do osmičky unikl o kousek, vyrovnal svoje maximum, Matěj trochu zaostal, ale kilometr oběma chutná. Skončila generace Babsona s Robinem (Tomáš Bábek a Robin Wagner – pozn. red.), post kilometráře nemáme obsazený, takže se otevřel prostor pro mlaďochy. Dostali příležitost a nezklamali,“ řekl trenér.

500 METRŮ. V ženském závodě na pět set metrů s pevným startem zajela Mikšaníková čtrnáctý čas. „Natku musím vyzdvihnout, udělala velký skok ve výkonnosti. Holky jsou pořád mladé, mají čas, aby dorostly,“ sdělil Klimeš.

OLYMPIÁDA. Dráhoví cyklisté mají šanci bojovat o účast na letních olympijských hrách v Paříži do dubna. Kvalifikace se uzavře po třetím letošním Nations Cupu v kanadském Miltonu, předchozí budou začátkem února v australském Adelaide a v březnu v Hongkongu.

Podstatný je žebříček zemí v týmovém sprintu, z něj do Paříže postoupí osm nejlepších, čeští reprezentanti jsou desátí. „Uzavřené nic není, kdyby se podařilo vyhrát týmový sprint, pořád máme šanci, ale hodně bodů jsme ztratili na mistrovství světa, nejprve kvůli prasklému pedálu a pak kvůli nedotaženému bloku jsme si cestu přivřeli. Nic nebalíme, dvě místa od nás nejsou daleko. Na druhou stranu musíme být realisté, šance není velká,“ uznal trenér.

V Apeldoornu ovšem nebylo k mání tolik bodů. „Na Evropě jsme měli minimální šanci něco změnit, protože za kontinentální šampionát jsou nejmenší body, ale je tu největší konkurence. Jsme rádi, že je na tým spolehnutí, kluci dokážou jet rychle, od nejlepších jsme byli v kvalifikaci pět desetin, což jsme dosud nikdy nebyli,“ poznamenal Klimeš.

Naději mají brněnští dráhaři ještě v redukovaném pořadí individuálních disciplín, kde zatím drží postupové místo břeclavská rodačka Veronika Jaborníková v keirinu, což jí zaručuje start v Paříži také ve sprintu. Dotírá na ni Helena Casasová Roigeová ze Španělska, která na evropském šampionátu skončila dvanáctá. „Rozdíl mezi nimi se trochu zmenšil, ale Verča by měla zůstat na posledním postupovém místě na olympiádu. Musí to však potvrdit na svěťácích. Rád bych řekl přesně, jak na tom kdo je, ale olympijský žebříček zmizel a objevil se dva dny zpátky celý špatně, nesedí součty bodů. Nevím, co s tím dělají,“ nechápal Klimeš.