Poslední šance něco změnit. Dráhoví cyklisté, kteří touží po účasti na letních olympijských hráchv Paříži, mají před sebou závěrečný závod kvalifikačního cyklu. V pátek začne v kanadském Miltonu Nations Cup, cyklistická obdoba světového poháru.

Dráhový cyklista brněnské Dukly Martin Čechman. | Foto: Martin Straka

A mezi účastníky nechybí také čtyřlístek brněnské Dukly. Nejblíže k účasti pod pěti kruhy má jediná žena – Veronika Jaborníková. Břeclavská rodačka byla ještě na začátku roku blízko startu v Paříži v disciplíně keirin, jenže po Nations Cupech v australském Adelaide a Hongkongu se před ní dostaly některé soupeřky a z postupové pozice vypadla.

Pokud se jí keirin v Miltonu vydaří, může se pod pěti kruhy objevit. „Véře se nepodařilo moc zajet předchozí závody a situace se trochu změnila, v žebříčku ji pár jezdkyň přeskočilo. Je to však v rozmezí nějakých pár desítek bodů, takže řešitelná věc. Je to namačkané a stačí, když se umístí před nimi. Uvidíme, jak to dopadne,“ popsal stav trenér brněnské Dukly i sprinterské reprezentace Petr Klimeš.

Naopak Nations Cup v Hongkongu skvěle vyšel Martinu Čechmanovi, který obsadil čtvrtou příčku v keirinu a rázem se mu pootevřela možnost zabojovat o start pod pěti kruhy. „Čechy by musel zajet podobný výsledek jako v Hongkongu. V mužích je situace víc vyhrocená, i když Martin nemá vyženě špatné výsledky, bral šesté místo z Evropy a čtvrté ze svěťáku, pořád to na postup nestačí,“ podotkl Klimeš.

NEÚPROSNÝ KLÍČ

S Čechmanem nastoupí na kanadském velodromu do keirinu Dominik Topinka, ve sprintu ho doplní Matěj Bohuslávek. Společně v pátek zahájí Nations Cup v týmovém sprintu. V něm jsou dráhaři brněnské Dukly aktuálně na osmé postupové příčce, jenže to se po víkendu patrně změní. „Kanada a Polsko mají tento závod k dobru, zatímco my už jsme šance vyčerpali, můžeme si jen lepším výsledkem než sedmým místem přivydělat body. Na panamerickém šampionát sice skončila Kanada druhá, díky tomu nás nepřeskočila, ale po tomto závodu nás na devadesát devět procent přeskočí. Osmé postupové místo si mezi sebe rozdělí ten, kdo z dvojice Kanada, Polsko dopadne líp v Miltonu. Je to škoda, nikdy jsme tak vysoko v žebříčku nebyli, ale klíč je bohužel neúprosný. Z celého světa projde na olympiádu jen osm týmů, přitom v žebříčku je pětasedmdesát bodovaných národů,“ líčil Klimeš.

Na týmovém sprintu se svými svěřenci neustále pracuje, přestože Česká republika nemá ani jeden velodrom, který splňuje mezinárodní parametry. „Daří se nám týmový sprint jezdit pod čtyřicet čtyři sekund, na Evropě jsme byli sedmí, na prvním i druhém světovém poháru jsme obsadili taky sedmé místo. Myslím, že se do hry dostáváme, ale taky moc dobře víme, jak těžké je se na olympiádu probojovat. Jsem rád, že bojujeme, jenže postup je daleko, což mě mrzí. Zlepšující se tendence našich výkonů nám ovšem dává naději do budoucna. Vyměnili jsme generaci závodníků, ale věřím, že o další hry v Los Angeles budeme bojovat,“ přál si český trenér.

Přestože se nemíní vracet k minulým závodům, pořád ho mrzí srpnové mistrovství světa ve skotském Glasgow, kde čeští reprezentanti v týmovém sprintu doplatili na nepředvídatelné potíže. „Měli jsme velkou smůlu, nejprve zlomený pedál, pak nepodařený start. Na mistrovství světa se rozdělovalo nejvíc bodů, přitom od finálové osmičky nás dělil kousíček. Nesnáším se bavit o tom, co by, kdyby, ale tam nám štěstí nenahrálo. Snažíme se na týmovém sprintu pracovat, je to základ všeho. Daří se nám časy držet furt dobře, ale postupový klíč je fakt těžký,“ hlesl Klimeš.