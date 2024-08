V této olympijské disciplíně čeští reprezentanti na zlato ještě nedosáhli v žádné věkové kategorii. Změnila to až trojice Dukly Brno. „Furt jsem z toho nadšený a dlouho budu, všichni jsou nadšení,“ rozplývá se Peterka po návratu z Číny.

Po třetí příčce v kvalifikaci české trio v následující jízdě zajelo nový český rekord 44,151 sekund a ve finále pak čeští reprezentanti porazili domácí Číňany. Třetí skončila Jižní Korea. „Všechno se skvěle sešlo. Překvapilo nás, jak jsme absolutně překonali třeba Francouze, kteří nás porazili na mistrovství Evropy. Rozhodně bylo nečekané, že jsme vyhráli,“ usmívá se Peterka.

Osmnáctiletý mladík z Ostrova na Karlovarsku vůbec píše působivý příběh. Jak říká jeho kouč Zdeněk Nosek, 11. prosince 2022 se podruhé narodil. Tehdy totiž ve velké rychlosti na velodromu v pražském Motole narazil do bariéry, přes kterou spadl ze čtyř metrů na beton. Rozdrtil si obratle, zlomil žebra, klíční kost, měl pneumotorax.

V nemocnici bojoval o život, podstoupil náročnou operaci, po které mu obratle drží pohromadě šrouby. „Ten pád si přesně pamatuji celý. Když jsem dopadl, byl jsem v bezvědomí pár minut, ale ještě na velodromu jsem se probudil a věděl, co se děje. Ani nevím, zda je to lepší, nebo horší, než kdybych o sobe nevěděl,“ přemítá mladík.

Naštěstí ukázal, že je bojovník. O šest měsíců později už seděl znovu na kole. A v září závodil. Věřte, nebo ne, strach neměl. „Možná to je divné, ale neměl jsem žádný špatný pocit v hlavě, vůbec žádný blok nebyl,“ překvapuje. „Rozhodně jsem měl po tom úraze větší motivaci,“ přiznává Peterka.

Necelý rok od návratu k závodění vyhrál světový šampionát. „Před rokem a půl jsem si určitě nepomyslel, že budu mistr světa,“ říká.

O měsíc dřív se stejnými parťáky vybojoval v týmovém sprintu bronzové medaile na evropském šampionátu juniorů v německé Chotěbuzi. Navíc přidal třetí místo v pevném kilometru. Na cenný kov v individuálních disciplínách pomýšlel také v Číně. „Z toho jsem trochu zklamaný, čekal jsem víc v keirinu a taky mě hodně mrzelo, že v kilometru mi postup do finále utekl o desetinu,“ zmiňuje desáté místo v pevném kilometru.

Keirin byl na mistrovství světa na programu den po zlatém týmovém sprintu. „Pořád jsme ještě byli v euforii, navíc jsme přijeli později na hotel, protože jsem musel na antidopingový test, ani spánek moc dobrý nebyl. Hlavně jsem však keirin nezvládl takticky dobře,“ hodnotí devatenácté místo. Ve sprintu jednotlivců byl sedmnáctý.

V týmovém sprintu, klíčové disciplíně pro kvalifikaci na olympijské hry, ukázalo mladé brněnské trio ohromný potenciál. „Je pro nás motivace, že jsme tak zajeli týmový sprint. Musíme samozřejmě makat ještě tvrději, elitní kategorie je něco jiného,“ uvědomuje si.

Peterka v juniorské kategorii končí, od podzimu se bude měřit se závodníky do 23 let. „Odškrtl jsem si jeden splněný sen titulem mistra světa. Sice není v individuální disciplíně, to by pro mě znamenalo ještě víc, ale je to neskutečné. Teď mám větší ambice v elitní kategorii, rád bych získal medaile, popřípadě se dostal na olympiádu v Los Angeles,“ vyhlíží hry v roce 2028.

Na konci září ho však ještě čeká operace, vyjmou mu zpevňovací šrouby, kvůli kterým spodní část zad vůbec neohýbá. „Bude následovat rehabilitace, svaly hodně ochably, když jsem je nepoužíval. Jsem zvědavý, jaké to bude potom,“ uvažuje Peterka.

K závodům se ale vrátí jako úřadující mistr světa.