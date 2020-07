Pouhé tři roky v kůži dráhařky, k tomu navíc první sezona mezi ženami. Nic z toho však závodnici brněnské Dukly Veronice Jaborníkové nebrání, aby na domácím šampionátu sbírala nejcennější kovy. Na Mistrovství České republiky ve sprinterských disciplínách, které se konalo minulý týden v Praze, vybojovala rodačka z Břeclavi hned tři zlaté medaile a nečekaně tak předčila svoji týmovou kolegyni Sáru Kaňkovskou.

Dráhová cyklistka brněnské Dukly Veronika Jaborníková získala na republikovém šampionátu tři zlata. | Foto: www.DuklaBrnoSprint.cz

Služebně starší závodnici za sebou nechala hned ve dvou disciplínách, a to ve sprintu a v keirinu. Kaňkovská byla úspěšnější pouze v závodě na pět set metrů s pevným startem. „Věděla jsem, že Sáru můžu porazit, ale do závodu jsem šla s čistou hlavou. Za poslední dva roky, co spolu soutěžíme, se mi to ještě nepodařilo, takže jsem nad tím moc nepřemýšlela,“ říká Jaborníková.