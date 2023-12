Divoký předvánoční shon prožívají dráhoví cyklisté brněnské Dukly. Hlavní důvod však nespočívá v nakupování dárků a úklidu. Martin Čechman a jeho parťáci jsou v plné přípravě na blížící se mistrovství Evropy, které už od 10. ledna hostí nizozemský Apeldoorn.

Dráhový cyklista brněnské Dukly Martin Čechman (v tmavém) jede na první pozici v keirinu. | Foto: Jasmin Honold

Za poslední měsíc tak brněnští dráhaři absolvovali víc než dvoutýdenní soustředění ve švýcarském Grenchenu, po krátké zastávce doma závody v Polsku a v neděli se vrátili opět ze Švýcarska z tradičního předvánočního klání Challenge Grenchen. „Bylo to hodně náročné období, dost jsme cestovali, navíc jsou všichni kolem nemocní, takže jsem si musel dávat bacha. Teď přijde zasloužený odpočinek, na který už se těším,“ líčil brněnský sprinter Čechman.

Krátká pauza cyklistům přijde vhod. „Naše těla jsou docela zničená, z tréninkového hlediska si potřebujeme odpočinout. Uvidíme, jak poté forma vyleze nahoru. Můj výkon ještě nebyl takový, jaký bych si představoval, ale dali jsem tomu fakt hodně a teď je na řadě odpočinek,“ popsal pětadvacetiletý Čechman.

Ve švýcarském Grenchenu při Challenge dopadl nejlépe z českých závodníků, v keirinu obsadil devátou příčku, Dominik Topinka a Jakub Šťastný nepostoupili do druhého kola a srovnali se na třinácté pozici. „Chtěl jsem být lepší než minulý rok, což se nepovedlo, to jsem skončil o místo líp. S ohledem na konkurenci jsem však docela spokojený,“ podotkl Čechman. Ve sprintu byl sedmnáctý, Topinka dvacátý a Šťastný pětadvacátý.

Kdo chtěl v keirinu postoupit, musel vyhrát aspoň jízdu, což se Čechmanovi povedlo v opravě prvního kola. „Od toho se odvíjely jízdy, závod začínal mnohem dřív, než jsme byli zvyklí. Jezdila se tři kola na plný plyn. Přibyli noví mladí kluci a jelikož šlo o jedny z prvních závodů, bylo to malinko hektičtější, divoké. Jsem rád, že jsem to zvládl ve zdraví, teď to snad bude lepší,“ doufal.

Dráhový cyklista brněnské Dukly Martin Čechman při Challenge Grenchen.Zdroj: Jasmin Honold

S blížícími se olympijskými hrami v Paříži je patrné, že všechny země se zlepšují. „Profesionalita našeho sportu je mnohem větší, než byla. Zkrátka přibylo lidí, co umí fakt dobře jezdit na kole a pro nás je těžší dostat se do top ten a na lepší příčky,“ zmínil, že každé umístění v nejlepší desítce se počítá.

Od srpnového světového šampionátu ve Skotsku se víceméně se soupeři nepotkávali, teď musejí zjistit, jak na tom kdo je. „Potřebuji je mít načtené, jako jsem to uměl v minulosti. Od léta jsme nezávodili, šlo o první závody, průběhem sezony se to malinko zklidní a výkony moje i soupeřů budou víc sebejisté,“ poznamenal evropský šampion ve sprintu do 23 let z roku 2020 v Itálii. „Bylo hezké vidět, jak všichni makali. O to zajímavější bude mistrovství Evropy,“ řekl.

V Apeldoornu začne poslední fáze boje o olympijské hry, kam se většina států kvalifikuje z týmového sprintu. V pořadí národů zatím čeští dráhaři zaostávají. „Musíme udělat co nejlepší výsledek v týmovém sprintu. Kdyby vyšla bedna, tak by to reálné bylo. Hodně sním, ale možné to je a naděje umírá poslední,“ přiblížil Čechman. „Pokud chceme jet na olympiádu, potřebujeme pak udělat ještě jeden skvělý výsledek na svěťáku,“ doplnil.

Čechman pochází z Ostrova na Karlovarsku, kam zamíří na vánoční svátky. „Budu tam ale jen krátce, dva nebo tři dny. Evropa je už na začátku ledna, takže se zase hned vrátím k lehkému tréninku a ladění formy do Brna, 2. ledna jedeme do Grenchenu na závěrečnou přípravu a 8. ledna odlétáme do Apeldoornu,“ sdělil český reprezentant.