Jako vánoční „dárek“ mu lékaři nadělili operaci kolene, po které se měsíc na kolo jen díval. Teď už je dráhový cyklista Matěj Bohuslávek zpátky v sedle a s parťáky z brněnské Dukly v pátek vstoupí do Nations Cupu v kanadském Miltonu.

Matěj Bohuslávek. | Foto: Martin Straka

Manko z přípravy však stále cítí. „Ještě mi chybí síla, jak člověk vypadne z tréninku. Chodil jsem o berlích, takže noha hrozně zeslábla a docela trvá, než se síla dostane zpátky,“ vzkázal Deníku přes oceán.

V tréninku dělá maximum, aby byl co nejdřív ve formě. „Dávám se dohromady, abych se dostal tam, kde jsem byl. Na posledním mistrovství světa jsem se cítil dobře,“ vracel se Bohuslávek do října, kdy závodil na šampionátu ve Francii.

Na Nations Cupu, což je obdoba světového poháru, sbírají dráhoví cyklisté body k nominaci na mistrovství světa i na olympijské hry do Paříže 2024. V únoru v indonéské Jakartě Bohuslávek ještě chyběl, před měsícem v egyptské Káhiře už závodil.

S týmovým sprintem obsadil dvanácté místo, v keirinu skončil na 44. pozici. „Nebylo tu úplně stoprocentní, v keirinu jsem se necítil dobře. Ještě chvilku bude trvat, abych byl takový jako před operací,“ hlesl čtyřiadvacetiletý Bohuslávek.

Spolu s dalšími dráhaři brněnské Dukly Martinem Čechmanem, Dominikem Topinkou a Veronikou Jaborníkovou potřebují v Kanadě přidat body do sbírky, aby si pojistili účast na světovém šampionátu, který v srpnu hostí skotské Glasgow. „Čechy by si měl udržet místo ve sprintu a musíme zabojovat v keirinu, který jedeme s Čechym v sobotu. Není to jednoduché a každý by chtěl jet,“ poukázal na silnou konkurenci.

V týmovém sprintu by měli mít čeští reprezentanti už účast jistou. Bohuslávek trojici rozjíždí, ale připravuje se i na druhou pozici. „Chceme to zkusit obrátit, že bych jel dvojku a Topna jedničku, ale v Miltonu budu rozjíždět. Musíme to ještě pořádně vyzkoušet,“ uvedl. Do kvalifikace týmového sprintu vstoupí česká trojice v pátek v půl šesté večer našeho času.

Bohuslávek přešel na dráhu z bikrosu, takže mu vyhovuje keirin, kde zpravidla bývá šest mužů v jedné jízdě. „Keirin mám rád, je tam víc lidí, takže se víc podobá bikrosu. I sprint mě dost baví, ale keirin je víc adrenalinový, uděláte si místo lokty a musíte jet, což mi vyhovuje. Před operací jsem ho jezdil docela dobře,“ podotkl.

Do Miltonu cestovali čeští reprezentanti přes dvanáct hodin a po skončení závodů si dopřejí i výlet. „V Kanadě jsem poprvé, zatím jsme se koukli jen po okolí, ale v pondělí máme v plánu jet na na Niagarské vodopády, které jsou hodinku od nás. Navštívíme i největší rybářský obchod,“ plánoval Bohuslávek.