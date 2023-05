Po indonéské Jakartě a egyptské Káhiře se trmáceli za oceán, třetí díl Nations Cupu zavedl dráhové cyklisty brněnské Dukly až do kanadského Miltonu. A dlouhá cesta se vyplatila. Čeští reprezentanti předvedli povedené výkony, za které získali důležité body pro účast na mistrovství světa i do olympijské kvalifikace.

Veronika Jaborníková. | Foto: Martin Straka

Nejlepší vystoupení předvedla Veronika Jaborníková, která skončila čtvrtá v keirinu. Tak vysoko v elitním světovém závodě ještě nebyla. „Je to super. Sprint se mi moc nepovedl, keirinem jsem si spravila chuť,“ usmála se břeclavská rodačka, která ve sprintu skončila osmnáctá.

Dvaadvacetiletá Jaborníková potvrdila formu, kterou měla v posledních závodech. „Veronika už v Káhiře ukazovala, že si začíná se světovým keirinem víc rozumět a v Miltonu jezdila takticky i výkonnostně skvělé jízdy, po kterých nám vždy jen zavřela brady a pokračovala až těsně pod bednu,“ glosoval její vystoupení brněnský i reprezentační trenér Petr Klimeš.

Jaborníková v úvodní jízdě keirinu skončila druhá, přímý postup si však zajistila jen vítězka. Čtyřčlennou opravu ovšem vyhrála a v semifinále uhájila třetí postupovou pozici.

Ve finále ji na čtvrtou příčku posunulo vyřazení domácí Lauriane Genestové. „Už do semifinále jsem šla s čistou hlavou, byla jsem šťastná, že jsem vyhrála opravu. Nedávala jsem si žádné cíle,“ řekla.

Drobounká cyklistka musí v soubojích se silnějšími soupeřkami závodit především chytře. „Výkonnostně jsem na tom dobře delší dobu, ale větším holkám to jezdí líp. Je vidět, že zvedají mnohem větší váhy v posilovně, jsem proti nim takový špunt. Ve finále mi nezbylo nic jiného než jet dobře takticky, spíš hlavou než na výkon,“ uvedla Jaborníková.

Mladá dráhařka si stále víc zvyká na souboje s elitními sprinterkami a získává i nutné sebevědomí. „Člověk si to musí párkrát zažít, dostat se do finále. Pomohlo mi stříbro z malé Evropy, kde jsem se utvrdila, že tam patřím,“ připomněla loňské druhé místo na evropském šampionátu do 23 let v závodě na 500 metrů s pevným startem.

Ve vrcholovém sportu samozřejmě hraje roli také psychické rozpoložení a na výkonech Jaborníkové se projevuje, že se cítí dobře. „Myslím, že pro nás ženské je nejdůležitější neřešit věci okolo, nemít hlavu plnou blbostí a jít do toho závodu v pohodě. U chlapů je to víc hra nervů, pohledů, snaží se někoho znervóznit,“ srovnala česká rekordmanka na letmou dvoustovku i pět set metrů s pevným startem.

V Kanadě se však dařilo i jejím parťákům. Týmový sprint ve složení Matěj Bohuslávek, Dominik Topinka a Martin Čechman obsadil páté místo, v prvním kole zajeli čas 43,853 sekund. „Po dlouhé době čas pod čtyřicet čtyři sekund je parádní a páté místo v kvalifikačním závodě na olympiádu je bomba zejména vzhledem k tomu, že jsme poslední týdny přípravy kvůli počasí a nedostupnosti dřevěné dráhy strávili víceméně v posilovně a na trenažérech. Dráhy bylo minimum. Matěj rozjel na hranici svého osobáku a Dominik s Martinem dokázali toto tempo akceptovat,“ radoval se kouč.

Dráhař Bohuslávek po operaci ještě nabírá sílu, v Kanadě bojuje i o MS

Bohuslávek pak zajel životní keirin, obsadil jedenácté místo. „Matěj opravou vyhranou z jedničky ukázal, že přes svou prozatím kraťoučkou kariéru už patří mezi velké keirináře a jedenácté místo představuje velmi sympatický přísun bodů k olympiádě,“ těšilo Klimeše.

Dráhoví cyklisté brněnské Dukly budou teď na menších závodech bojovat o další body pro mistrovství světa, které v srpnu hostí skotské Glasgow. O víkendu 17. a 18. června pořádají domácí Grand Prix Brno.