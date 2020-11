Čtyřletá cesta se šťastným koncem. Čeští futsalisté v odvetném duelu s Chorvatskem zvítězili v Brně 3:2 a postoupili z baráže na světový šampionát. O vítězi rozhodla až osmá série penaltového rozstřelu.

10.11.2020 - kvalifikae na mistrovství světa mezi Českou republikou v bílém a Chorvatskem | Foto: Deník / Attila Racek

Na mistrovství světa v roce 2021 do Litvy poslal český výběr Jiří Vokoun, jenž v utkání neodehrál ani minutu. Střelecký pokus z pokutového kopu procedil chorvatskému brankáři Žarku Luketinovi mezi nohama. „Byla to už osmá série a neměli jsme z čeho vybírat, prostě jsem tam šel. Chtěl jsem dát ránu pod břevno, což mi absolutně nevyšlo, ale naštěstí to tam spadlo,“ usmál se třiadvacetiletý reprezentant Vokoun.