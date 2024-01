Až neuvěřitelně, ale v tom nejlepším slova smyslu, se zvrhla dražba závodní helmy Jiřího Mičánka juniora. Na galavečeru pro partnery v brněnské Kinokavárně, kde tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra představil také dokument o uplynulé sezoně, se vybrala částka 2 615 000 korun. Ty obdrží Fond ohrožených dětí Klokánek v Brně.

Dražba závodní helmy Jiřího Mičánka juniora přinesla brněskému Klokánku 2 615 000 korun. | Foto: Jiří Salik Sláma

Pořizovací cena helmy, jakou používají i piloti Formule 1, je 130 tisíc korun. Aukce začala na jedné koruně, ale účastníci galavečeru přihazovali po statisících. Za tři čtvrtě milionu ji vydražil majitel brněnské stavební firmy Jan Polický. Mezi účastníky se však spontánně rozeběhla sbírka, takže vedle sumy za helmu získal brněnský Klokánek z dobrovolných příspěvků ještě 1 865 000 korun, dalších 250 tisíc korun věnoval jeden z partnerů týmu ve vybavení nábytkem. „Pro mě je to neuvěřitelné dojetí. Jsem hrdý, že náš tým má takové partnery,“ radoval se Jiří Mičánek jr.

Vedle sponzorů přispěli brněnskému Klokánku také závodníci nebo mechanici týmu. „Že se do aukce, která se vlastně proměnila ve sbírku, zapojili i oni, kteří mají standardní mzdy, mi udělalo neuvěřitelnou radost. Dražba byla vrchol večera a je super, že se vyšplhala na takovou částku. Peníze jdou na dobrou věc a jsme rád, že i ve sportu můžeme pomoct Fondu ohrožených dětí Klokánek,“ těšilo manažera týmu Mičánka.

Aukce se vyšplhala až na dvacetinásobek ceny helmy a ředitelka brněnského Klokánku Marcela Bublová se neubránila slzám dojetí. „Slovy ani nemůžu vyjádřit to, co cítím. Nesmírně si vážím důvěry v naši práci. Klokánek a děti v něm, i všichni zaměstnanci, kteří do toho dávají své srdce, to potřebují. A má to i symbolický rozměr. Pro tety, které se o děti starají a obětují té práci doslova polovinu svého života, je to obrovské ocenění jejich práce a toho, že si jí někdo váží,“ řekla Bublová, která ještě v průběhu večera volala některým kolegům, aby jim o výtěžku aukce řekla. „Vůbec mi to nechtěli věřit. A i já mám pocit, že je to sen, ze kterého se musím probudit,“ povídala nevěřícně.

Klokánek se stará o děti, o které se akutně nemá kdo starat, ať už proto, že jim rodiče nejsou schopní zajistit odpovídající péči nebo třeba v jejich rodině dojde k mimořádné události. Děti v zařízení bydlí s tetami po čtyřech v samostatných bytech, tety o ně pečují vždy týden nepřetržitě. Vítěz aukce oceňuje, co Klokánek dělá, i proto neváhal zvyšovat částku. „Je to pro nás způsob, jak částečně vrátit do společnosti to, že tu můžeme podnikat. Není to naše první pomoc a určitě ani ne poslední,“ řekl Polický, který helmou ozdobí sídlo firmy.

Manažer Jiří Mičánek s helmou Arai GP7 závodil dva roky. „Jel jsem s ní zónu střední Evropy, vyhrál jsem v ní titul vicemistra v závodech do vrchu v loňském roce. Je karbonová a aktuální model, který se používá ve Formuli 1. Vítěz dražby si odváží krásný kousek mé historie i osobního designu,“ popsal manažer stáje.

Spojení galavečeru pro partnery s charitativním podtextem se mu zamlouvá a plánuje v něm pokračovat. „Chtěl bych akci pravidelně opakovat, pokud to bude možné. Příští rok se zase setkat, opět si pustit dokument o letošní sezoně a bylo by samozřejmě hezké pravidelně pomáhat Klokánku, nebo třeba vybereme jinou nadaci,“ doplnil Jiří Mičánek junior.