Třikrát týdně posilovna znamená pořádný zápřah, což potvrzují také jeho svěřenci. „Je to hodně velká dřina, ale to neznamená, že mi vadí,“ odpovídá diplomaticky brněnský dráhař Martin Čechman.

Monotónní přípravu rozčísne sprinterům mistrovství republiky, které ve středu dopoledne odstartuje na velodromu v pražském Třebešíně a potrvá až do pátku. „Po závodní pauze už jsou všichni hladoví, včetně mě. Oddechl jsem si od od náročného programu a zase mi to chybí. Věřím, že klukům taky, což je na nich vidět. Chtějí si ověřit, zda náš současný program k něčemu byl, i když v silové přípravě nečekám super výkony. Po tréninkové dřině aspoň půjde o návrat do normálu,“ podotýká Klimeš.

Titul obhajuje Tomáš Bábek v pevném kilometru, trojice Čechman, Jiří Janošek a Jakub Šťastný v týmovém sprintu. Loňský český mistr v keirinu Jiří Fanta už ukončil kariéru, šampion ve sprintu jednotlivců Pavel Kelemen zase přesedlal k vytrvalcům. „Mám pomyšlení na nějaké zlato, ale uvidíme. Všichni závodníci jsou moji týmoví kolegové, takže je znám a tuším, jak pojedou,“ říká Čechman.

Program mistrovství ČR

STŘEDA

11.00: kvalifikace sprintu jednotlivců všech kategorií, následují vyřazovací jízdy

ČTVRTEK

10.00: finále závodů na 1 kilometr a 500 metrů s pevným startem

16.00: kvalifikace týmového sprintu, následují finále

PÁTEK

10.00: rozjížďky keirinu, následují opravy a finále

Naposledy absolvoval ostrý start na únorovém mistrovství světa v Berlíně. Po dlouhé pauze se těší, ale zároveň má mírnou obavu. „Jsem i malinko nervózní, protože jsem dlouho nezávodil a nevím, jak to bude vypadat. Vždycky se říká, že první závody bývají divoké. Doufám, že až tolik nebudou,“ usmívá se brněnský sprinter.

V Třebešíně se představí také závodníci a závodnice všech mládežnických kategorií. „Setkáme se všichni, co jezdí na dráze. Mám rád, když vidím mladé soutěžit ve sprintu nebo keirinu,“ sděluje trenér.

Termínová listina se po koronavirová pauze plní pozvolna, zatím mají dráhaři nejbližší mezinárodní jistotu naplánovanou na listopad, kdy bude mistrovství Evropy elitní kategorie. Ovšem zatím není známý pořadatel. „Od UCI (Mezinárodní cyklistická unie – pozn. red.) však dorazila nepříjemná informace, že letos vůbec nebude juniorské mistrovství světa. To je škoda, protože o něj přijdou David Pagáč nebo Verča Bartoníková, kteří už na něj příští rok vzhledem k věku jet nemohou,“ lituje Klimeš.

Veškeré směřování nadcházející sezony se ovšem řídí olympijskými hrami v Tokiu, které koronavirová pandemie odsunula na příští léto. „Všechno děláme s dlouhodobým výhledem k olympiádě. Může se stát cokoli, což nechci přivolávat, ale musíme být připravení,“ doplňuje Klimeš.