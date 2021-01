Stejně jako se počítalo s deseti vypsanými koly, mluvilo se také o knokautu. Nakonec duel o pás šampiona České unie boxerů profesionálů našel vítěze už ve třetím kole. Prestižní titul v křížové váze do 91 kilogramů získal v pražské Lucerně Vasil Ducár. Když podruhé poslal do počítání zkušenějšího Václava Pejsara, který už nevstal.

Vasil Ducár knokautoval Václava Pejsara. | Foto: FightNews.cz

Favorizovaný boxer z Citonic na Znojemsku potvrdil pozici nejlepšího českého boxera současnosti. „Užil jsem si to na sto procent, vyšlo to, jak jsem chtěl. Ani jsem nevnímal, že tu nejsou diváci, soustředil jsem se na zápas. Byl krátký, takže jsem to ani nestihl vnímat,“ radoval se jedenatřicetiletý Ducár.